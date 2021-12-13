大庆油田三次采油产量连续20年超千万吨
2021年12月13日16:33 | 来源：新华网
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新华社哈尔滨12月13日电（记者杨喆）记者从中国石油大庆油田获悉，近日，大庆油田三次采油年产量再次突破千万吨，连续20年产量超千万吨，三次采油累计生产原油2.86亿吨，建成了全球规模最大的三次采油生产基地。
据介绍，通常把利用油层能量形成的自喷采油称为一次采油，向油层注水对其补充能量开采石油称为二次采油，而通过注入化学物质来改善油、气、水及岩石相互间的性能，开采出更多的石油称为三次采油。
三次采油技术是老油田大幅度提高原油采收率的重要技术手段。目前，三次采油已广泛用于大庆油田的一类油层和二类油层。应用三次采油技术后，大庆油田采收率在二次采油技术的基础上，提高了14至20个百分点。
目前，大庆油田三次采油核心专利和专有技术不仅在国内油田应用，还成功为俄罗斯、哈萨克斯坦等提供技术服务。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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