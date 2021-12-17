原标题：跨平台盗图抄店维权难凸显治理“洼地” 专家呼吁共建协同治理机制

12月15日，中国工商出版社在深圳组织召开电商行业盗图抄店行为规制暨反不正当竞争研讨会，会议邀请了相关专家学者、市场监管部门以及消费者权益保护组织和商家等相关行业人士，就规范、治理盗图抄店等网络仿冒行为进行研讨，探索利于市场良性发展的治理模式。

中国消费者协会消费监督部主任张德志认为，“盗图抄店”行为严重侵害了消费者的知情权和公平交易权，甚至构成对消费者的欺诈。他呼吁，对这类现象，执法部门应多管齐下，对反复盗图抄店者应予以民事、行政、刑事追责，保障消费者权益及中小商家的创新创造，促进消费市场的规范和发展。

研讨会上，中国工商出版社智慧监管与社会共治研究院联合中国社会科学院大学互联网法治研究中心发布了《电商行业“盗图抄店”不正当竞争治理研究报告》。研究报告显示，部分平台针对“盗图”的投诉机制和通道不畅，原创保护机制也不完善，建议由监管部门牵头，建立跨平台维权和不正当竞争监管机制，帮助商家更好有序成长，保护真正做原创的好商家。

加强对原创商家的保护举措，不仅有利于减少“盗图抄店”行为，还能刺激商家创新动力。浙江大学管理学院院长助理、教授黄灿以阿里巴巴原创保护计划为例介绍，他在多年跟踪研究中发现，加入该计划的商品，半年平均销售额比不参加原创保护计划的商品高出近3万元，参与原创保护计划的店铺，商品成交额增长更加显著。

国家市场监督管理总局价格监督检查与反不正当竞争局一级巡视员杨洪丰表示，总局近期发布《禁止网络不正当竞争规定》的征求意见稿，对网络领域的反不正当竞争行为规定和规制要求做了全面细化，为互联网竞争行为的公平公正提供坚强的制度基础，从根源上鼓励和支持创新，维护公平竞争的市场秩序。

(责编：董童、李源)