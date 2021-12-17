新华社北京12月16日电（记者于佳欣、刘红霞）16日，我国前11个月吸收外资“成绩单”出炉——

商务部当日发布数据显示，1至11月，我国实际使用外资金额10422亿元人民币，同比增长15.9%。

对比2020年数据，这一成绩更加亮眼：2020年全年，我国实际使用外资金额9999.8亿元，同比增长6.2%。今年仅前11个月，吸收外资就突破了1万亿元，可以说引资的速度更快、规模更大。

“这是非常了不起的成绩，是中国吸引力的直接表现！”亚投行首席经济学家埃里克·伯格洛夫对记者说，中国有力有效控制住疫情，在很大程度上增强了跨国企业投资中国、深耕中国的信心。

“疫情冲击下，中国吸引外资保持较高增速，且占全球FDI的比重攀升较快，表明中国仍旧是全球最具吸引力的投资目的地。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东说。

疫情发生以来，中国吸收外资在全球都表现亮眼。联合国贸发会议此前发布的《2021年世界投资报告》显示，2020年全球外国直接投资（FDI）总规模大幅下滑，但包括中国在内的亚洲经济体却保持韧性，吸收的FDI逆势增长4%。相比之下，去年流入欧洲的FDI缩水80%，流入北美的FDI下滑40%。

引资的“稳”不仅体现在规模上，还有投资来源地：前11个月，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长24.7%和23.7%，吸引外资继续保持多元化势头。

摩根士丹利证券首席经济学家章俊说，受益于中国经济的稳定增长和政策红利，越来越多的外资选择进入中国，并流向更多新兴产业，这也从一个方面印证了中国经济的“稳中有进”。

“进”从引资结构持续优化上可见一斑——

商务部数据显示，前11个月，服务业实际使用外资金额8239.4亿元人民币，同比增长17%。高技术产业实际使用外资同比增长19.3%，其中高技术服务业增长20.8%，高技术制造业增长14.3%。

明年年初，西门子在中国的首座原生数字化工厂——西门子数控（南京）有限公司的新工厂将正式投运。投运后，新工厂将实现每年减少超3300吨碳排放。“西门子将抓住中国数字经济和低碳发展的双重机遇，顺应高质量发展，继续深耕中国市场。”西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松说。

高通公司中国区董事长孟樸说，高通期待通过将5G扩展至新的行业，与中国伙伴建立更多新的合作关系，做大在中国的“朋友圈”。

未来，引资“稳”和“进”的势头如何保持？

不可否认，受去年基数因素及当前全球投资环境影响，我国吸收外资的增速在放缓，特别是全球疫情仍在持续演变，国际产业链供应链重构等原因，让稳外资压力依然较大。

但也要看到，我国吸收外资也面临一系列积极因素。联合国贸发会议报告预计全年跨国投资将好于预期，有可能重新超过疫情前水平。而且，中国经济发展持续稳定向好，多个国际机构维持或上调对中国经济增长的预期。

“我认为，未来要在保持引资总量基本稳定的基础上着力优结构、提质量，稳住外贸外资基本盘。”章俊说。

不久前，商务部发布了《“十四五”利用外资发展规划》，在多领域进一步放宽外资准入，引导外资更多投向数字转型、节能环保、生态环境、金融服务、医疗、健康、养老等行业，这无疑将为外资企业迎来更多新的发展机遇。

日前召开的中央经济工作会议也对扩大开放、加大引资作出部署。会议要求扩大高水平对外开放，推动制度型开放，落实好外资企业国民待遇，吸引更多跨国公司投资，推动重大外资项目加快落地。

商务部外资司副司长孟华婷表示，未来商务部将会同有关部门，加快修订发布新版外资准入负面清单，进一步放宽外资市场准入，加强重点外资企业和项目服务保障，全面清理与外商投资法及其实施条例不符的规定，确保完成全年稳外资目标任务，并为明年的稳外资工作打好基础。

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