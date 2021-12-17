中央经济工作会议提出，明年经济工作要稳字当头、稳中求进。怎样确保工业经济平稳增长？全球通胀压力下我国物价走势如何？如何推动专项债券发挥扩大投资效益？国家发展改革委新闻发言人孟玮16日在新闻发布会上回应近期经济热点。

把握好“四点”振作工业经济运行

工业是国民经济的主体，工业稳则经济稳。中央经济工作会议结束不久，《国家发展改革委 工业和信息化部关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》发布，提出了16条具体措施，受到社会各界广泛关注。

“方案目标十分明确，就是要激发市场主体活力，振作工业经济运行，坚定不移推动工业高质量发展。”孟玮表示，在具体实施过程中，需要放到经济社会发展大局中把握和推进，重点把握以下四点：

要切实落实稳增长的各项要求——振作工业经济运行要牢牢把握稳是主基调，稳是大局，着眼于继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，做好政策预调微调和跨周期调节，确保工业经济保持平稳增长。

要着力解决制约发展的关键问题——当前，我国工业经济运行供给侧结构性矛盾凸显，供应链阶段性堵点卡点增多，供需循环不畅。针对这些问题，要坚持深化供给侧结构性改革，以保障能源资源供应、加快关键核心技术创新和迭代应用为重点，精准打通产业链供应链堵点，促进工业经济畅通循环。

要服务于高质量发展的长期目标——我国工业发展正处于爬坡过坎的关键阶段。要坚持立足当前、着眼长远，积极应对实现碳达峰碳中和目标过程中面临的挑战，紧紧抓住实现碳达峰碳中和目标带来的机遇，完善能效约束标准，稳步推动绿色低碳转型，推进工业扩能、改造、升级，培育发展新的增长点，实现工业高质量发展目标。

要充分调动各类主体的积极性和主动性——着眼于破除制约工业发展的体制机制障碍，更大力度支持实体经济发展，加大对制造业企业特别是中小微企业的精准支持，持续激发市场主体活力，提振发展信心，稳定良好增长预期，形成强大工作合力，促进工业经济平稳运行。

“两节”期间重要民生商品供给足、价格稳

今年以来，受疫情反复、宽松政策、供给瓶颈等多方面因素影响，全球物价水平明显上行。全球通胀压力下，我国物价走势如何？

“我国经济已深度融入全球经济，物价走势客观上会受到外部因素影响，特别是前期国际大宗商品价格上涨推动我国PPI一度快速上行。但总体看，我国物价水平保持在合理区间。”孟玮分析，11月份，我国CPI、核心CPI同比分别上涨2.3%和1.2%，1至11月份平均分别上涨0.9%和0.8%，涨幅远低于全球主要经济体；随着部分前期价格上涨过快的能源、原材料供应偏紧局面逐步得到缓解，PPI环比涨幅由上月2.5%大幅收窄至零，同比涨幅收窄0.6个百分点。

元旦、春节将至，我国重要民生商品保供稳价形势如何？孟玮表示，从市场情况看，重要民生商品供给充裕、价格基本稳定。今年粮食产量再创新高，生猪和猪肉供应充足，冬菜逐渐大量上市也推动前期上涨的蔬菜价格出现回落。从各地工作进展情况看，保供稳价工作扎实有力。特别是各大中城市普遍充实了小包装成品粮油，加大猪肉、北方冬春蔬菜等储备，做到了“库里有货”。总体判断，“两节”期间重要民生商品供应有保障，价格将保持平稳运行。

化肥保供稳价事关保护农民种粮积极性、维护国家粮食安全。孟玮介绍，近期化肥生产总体正常，市场价格出现回落。以尿素为例，12月第2周，尿素产量同比增加10.5%，尿素平均批发价格较11月初的年内高点下跌14.3%。此前虽然部分地区个别时段煤炭、电力等供应出现紧张，但对尿素等化肥正常生产影响总体有限。随着保障化肥生产用煤用电用气、针对性保障重点企业开工等系列措施的落地实施，化肥企业生产面临的突出困难和问题将有效缓解，明年春耕农业用肥供应将得到进一步保障。

加快推动专项债券发挥扩大投资效益

中央经济工作会议提出，加大宏观政策跨周期调节力度。明确要适度超前开展基础设施投资。

地方政府专项债券是地方建设项目的重要资金来源，对于扩大有效投资具有重要作用。孟玮表示，国家发展改革委指导督促各地方坚持“资金跟着项目走”的原则，扎实做好专项债券项目准备等有关工作，推动尽快形成实物工作量，积极扩大有效投资，重点抓好三方面工作：

加强专项债券投向领域管理——财政部和国家发展改革委明确了交通、能源等9方面专项债券投向领域，并联合制定了专项债券资金投向领域禁止类项目清单。近日，国家发展改革委已对地方报送的2022年专项债券项目从投向领域方面进行了筛选，为明年专项债券加快发行使用打下扎实基础。确保精准用于政府主导、早晚都要干、有一定收益的基础设施和公共服务项目。

抓紧做好明年专项债券项目前期工作——今年7月，国家发展改革委已提前部署各地方抓紧抓早开展明年专项债券项目的前期工作。下一步，国家发展改革委将指导督促各地方在近几个月工作的基础上，抓紧完成拟发行专项债券项目的前期工作，推动专项债券尽快发行。

加快推进专项债券项目开工和建设实施——国家发展改革委将依托国家重大建设项目库，加强项目进展情况监测调度，督促各地方抓紧完成准备工作，推动项目尽快开工；对在建项目加大协调推进力度，确保项目顺利建设实施。

“今年专项债券的较大比例是在下半年发行的，其中相当一部分将在明年一季度使用，可与明年发行使用的专项债券形成叠加效应，对扩大明年有效投资提供有力支撑。”孟玮说。

（谢希瑶、安蓓、闫依琳）新华社北京12月16日电

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