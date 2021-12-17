人民网北京12月17日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行16日召开了金融机构货币信贷形势分析座谈会。会议认为，展望未来，我国经济发展虽然面临短期下行压力，但经济韧性强、长期向好的基本面不会改变，有信心有能力继续保持货币信贷合理增长。

会议指出，今年以来，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，货币信贷和社会融资规模合理增长，信贷结构进一步优化，综合融资成本稳中有降，金融对实体经济支持力度稳固。

人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲在总结中强调，金融部门要坚持稳字当头、稳中求进，实施好稳健的货币政策。要加大跨周期调节力度，统筹考虑今明两年衔接，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，遵循市场化、法治化、国际化原则，增强信贷总量增长的稳定性，稳步优化信贷结构，保持企业综合融资成本稳中有降态势，不断增强服务实体经济能力。

值得注意的是，这是人民银行今年第二次召开金融机构货币形式分析座谈会。8月23日召开金融机构货币信贷形势分析座谈会指出，要统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持货币政策稳定性，增强前瞻性、有效性，把服务实体经济放到更加突出的位置，以适度的货币增长支持经济高质量发展，助力中小企业和困难行业持续恢复，保持经济运行在合理区间。

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