人民网北京12月17日电 （王仁宏）近日，生态环境部制订印发了《规划环境影响评价技术导则 流域综合规划》（以下简称《规划环评导则 流域综合规划》）。

《规划环评导则 流域综合规划》坚持“生态优先”“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”原则，以维护生态安全、改善生态环境质量为核心目标，兼顾应对气候变化和生物多样性保护等战略，将流域水资源、水生态和水环境统筹贯穿于整个评价过程，强化了与“三线一单”生态环境分区管控的衔接和互动，提出识别流域生态环境保护定位和细化重点区域生态环境管控要求的技术规定，为实现流域生态环境保护和高质量发展提供了技术指引。

对于《规划环评导则 流域综合规划》制订的背景和意义，生态环境部环评司有关负责人表示，为适应新形势下生态文明建设和生态环境保护新要求，填补流域综合规划环评相关技术规范的空白，进一步规范流域综合规划环评工作，生态环境部制订了《规划环评导则 流域综合规划》。这是统筹研究流域范围内与水相关的各项开发、保护、治理与管理任务的水利规划，规划实施可能对流域水资源、水生态和水环境带来一定影响，做好流域综合规划环评工作对推动流域生态保护和高质量发展具有重要意义。

“《规划环评导则 流域综合规划》的发布实施将为流域综合规划编制机关开展规划环评工作提供有力指导，有利于从源头预防流域开发可能带来的环境污染和生态破坏，促进流域开发利用安排和生态环境保护目标的有序协调，推进流域整体性、系统性保护和绿色发展。”

该负责人表示，《规划环评导则 流域综合规划》是流域综合规划环境影响评价工作的重要技术性指导文件，主要有以下三方面突出特点：

一是加强流域和区域的衔接。各评价技术环节充分衔接区域“三线一单”管控目标，提出明确流域生态环境保护定位和细化重点区域生态环境管控要求的技术规定。约束、指导流域各专业规划或专项规划、支流下层位规划和重大工程准入，为实现流域高水平保护和高质量发展提供了技术方法。

二是统筹系统和要素的关系。从保障流域生态系统安全的角度，以“水资源、水生态和水环境”为评价主线，明确各评价环节的技术要点，提出综合评价指标体系，推动流域生态环境系统性保护。

三是兼顾流域整体和局部的关系。科学统筹流域水陆、江湖、河海，以及上下游、左右岸、干支流的开发和保护。明确评价规划实施对流域水文水资源、水环境和生态环境的整体性、累积性影响的技术规定，细化流域干支流重要河段和主要控制断面的评价技术要求。

从内容看，《规划环评导则 流域综合规划》主要包括前言，适用范围、规范性引用文件等14部分技术内容和附录，重点内容主要体现在以下三个方面：

一是上下衔接互动，搭建规划环评技术架构。衔接《规划环境影响评价技术导则 总纲》，针对流域综合规划的功能定位，技术流程体现上下传导的架构衔接逻辑，向上充分衔接已发布实施的区域“三线一单”成果，并融合至各评价环节；向下要求结合评价结果，进一步提出流域环境保护要求和细化重点区域生态环境管控要求的建议，对流域专业规划或专项规划、支流下层位规划和重大工程项目形成刚性约束和精准指导。要求评价过程充分互动，吸纳各方意见，为流域综合规划实施与区域生态环境质量目标、管理要求的动态衔接提供技术保障。

二是坚持目标导向，明确规划环评技术要求。《规划环评导则 流域综合规划》以保障生态系统安全和改善生态环境质量为目标，兼顾应对气候变化和生物多样性保护等战略，结合流域综合规划特点和生态环境制约因素，着力解决流域综合规划环评的关键问题，明确了规划实施对流域生态环境的整体性、累积性影响和潜在生态风险的评价技术规定，强化了导则的指导性。

三是强化“三水”统筹，建立规划环评指标体系。《规划环评导则 流域综合规划》统筹水资源、水生态和水环境，明确流域生态环境保护定位和环境目标，从资源高效利用、生态安全维护、环境质量改善等方面科学设计针对性的评价指标体系，强化了导则的实用性和可操作性。

根据《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》要求，应加强生态环境分区管控，健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。

在实现与“三线一单”制度衔接方面，《规划环评导则 流域综合规划》坚持生态优先、绿色发展原则，将各评价技术环节充分衔接区域“三线一单”管控目标，在技术要求上提出，现状调查与评价、规划分析需明确规划实施的制约因素，分析规划与“三线一单”的符合性；环境目标和评价指标体系需依据区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线确定，并以此作为环境影响预测评价的基准；以区域“三线一单”管控目标为标尺，论证规划方案的环境合理性，提出优化调整建议、环境影响减缓对策和措施；提出以规划环评成果细化重点区域生态环境管控要求的技术指引。

《规划环评导则 流域综合规划》提出在各评价环节统筹水资源、水生态和水环境的技术指引。其中，在水资源方面，重点关注规划实施对水资源开发利用强度，水文情势和水资源时空分布，以及生态流量保障程度的影响。水生态方面，重点关注规划实施对流域生态环境功能、生物多样性的影响，以及规划布局与流域重要生态空间保护要求的符合性。水环境方面，重点关注规划实施后水环境质量目标的达成情况。另外，导则统筹考虑流域综合规划对水文水资源、水环境、生态环境等方面的主要影响，兼顾普适性与不同流域差异性，从资源高效利用、生态安全维护、环境质量改善等方面给出评价指标，为推动流域生态环境保护提供了技术支撑。

一图读懂《规划环境影响评价技术导则 流域综合规划》。来源：生态环境部网站

(责编：王仁宏、高雷)