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市场监管总局竞争政策与大数据中心组建成立

2021年12月17日15:05 | 来源：人民网
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图片来源：市场监管总局

人民网北京12月17日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，12月16日，市场监管总局召开竞争政策与大数据中心组建成立大会，宣布竞争政策与大数据中心干部任命。

市场监管总局党组书记、局长张工指出，组建竞争政策与大数据中心，是深入贯彻党中央决策部署、充实反垄断监管力量的重要措施。希望竞争政策与大数据中心全体同志以新机构成立为起点，深刻领会党中央战略意图，提高政治站位、苦练看家本领，找准切入点、着力点，统筹用好内外资源，不断提升理论研究、数据分析、技术支持能力，把中心建设成为总局在反垄断、平台经济、大数据等领域的重要支撑力量，为市场监管事业高质量发展作出积极贡献。

“竞争政策与大数据中心要深刻认识设立中心的重要意义，要深入贯彻党中央、国务院决策部署，加强反垄断、竞争政策、平台经济等领域政策理论研究，加强网络交易市场监测预警，强化市场监管大数据分析，尽快形成对反垄断执法、平台经济治理等工作支撑保障能力。”市场监管总局党组成员、副局长秦宜智要求，要加强党的领导，建设政治机关，全面加强领导班子建设，以党的建设引领业务发展。要加强学习培训，以学习为先导，打造高素质专业化干部队伍。要加强规划制定和制度建设，规范严谨履行好职责。

根据中央编办批复，竞争政策与大数据中心主要职责是开展反垄断、竞争政策、平台经济等领域政策理论研究，承担反垄断执法、市场监测、电子取证固证、大数据分析等的技术支撑工作。 

(责编：李楠桦、高雷)

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