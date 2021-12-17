由人民网主办、人民在线承办的“中国茶·2021产业高峰论坛”将于12月22日在人民日报社新媒体大厦举行。

本次论坛以“做强公共品牌 助力乡村振兴”为主题。农业农村部与国家乡村振兴局等部门的有关领导、茶叶产区负责人、中国工程院院士、知名茶企代表、新式茶饮品牌代表等多方人士将齐聚一堂，深度聚焦“茶业区域公共品牌建设”“中国茶的传承与创新”“公共品牌发展与乡村振兴”等热点话题，旨在进一步带动和发挥茶业公共品牌作用，创新乡村振兴新模式，促进茶业品牌健康可持续发展。

中国是茶的故乡、茶文化发祥地。茶产业高质量发展，与“一带一路”倡议、健康中国行动、乡村振兴战略等多项重要政策举措紧密相关，具有巨大的发展潜力与竞争优势。

随着消费升级和需求的多元化，线上消费、智慧消费、体验式消费等新业态新模式层出不穷，对我国茶业品牌建设提出了更高的要求。合理利用区域优势，打造强大的公共品牌矩阵，不仅有利于茶产业发展，助力乡村振兴，更有助于面向世界描绘中国形象，讲好中国故事。

近年来，人民在线在对公共品牌进行界定的基础上，借助大数据分析，揭示出区域公共品牌建设的特点、趋势及潜在风险，并结合国内外的经验，对各产业公共品牌建设的有效路径进行了有益探讨。

本次论坛上，人民网舆情数据中心、人民在线将发布《2021中国茶公共品牌声誉现状研究报告》（以下简称《报告》）。《报告》将通过大数据分析与热点茶产业政策、案例解读，详细勾勒中国茶公共品牌的舆论印象，探讨当前中国茶公共品牌声誉风险管理中的机遇、挑战与路径。

公共品牌建设有赖于产业基础，有赖于龙头企业的多与寡，有赖于行业核心竞争力，更有赖于名优产品的数量。《报告》将盘点受到市场广泛关注的优秀茶企品牌，同时还将围绕电商物流、营商环境、茶旅融合、人才培养、国潮新茶饮等五大方面，总结中国茶助力乡村振兴的新路径。

截至目前，本次论坛已得到中国消费者协会、中国茶叶学会、中国茶叶流通协会、湖南省茶业协会、云南省普洱茶协会、福建省福鼎市茶业协会等相关单位，以及福建省武夷山市、福鼎市、安溪县、政和县，湖南省安化县、古丈县，四川省峨眉山市，浙江省安吉县等茶产区相关部门的支持。

(责编：董童、李源)