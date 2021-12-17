原标题：2021共享农庄大会落地大茅生态村 远洋集团打造“乡村振兴”样板

日前，2021年共享农庄大会在三亚大茅远洋生态村举行。

在高峰对话中，远洋集团海南公司总经理侯敏用大茅远洋生态村的实践经验，为推动海南“共享农庄”发展提供“金点子”。侯敏表示，“慢即是快，用匠心打造乡村振兴，远洋集团引领可持续发展理念，大茅远洋生态村追求有序有效发展，通过坚持生态优先，扎扎实实围绕’三农’做好基础工作，为接下来发展国家级田园综合体打下坚实基础”。

15日下午，在共享农庄招商推介环节，远洋集团海南公司副总经理丁琳向大家分享并推介大茅远洋生态村项目，向全国展示远洋在现代农业发展和乡村建设领域的探索成果。大茅远洋生态村还代表海南共享农庄联盟上台发布倡议书，向全省共享农庄发出倡议，踊跃投身到“共享农庄助力乡村振兴”行动中来，努力成为乡村振兴的生力军和奉献者，成为海南自由贸易港的建设者。

此次大会选址大茅远洋生态村，蓝天白云下，果园乡野间，大家席地而坐，自由交谈。作为2021共享农庄大会特别活动——田野之声乡村音乐会，更让嘉宾们切身感受到属于热带田园的独特魅力。

作为本届大会指定会场的大茅远洋生态村，是海南省首批通过验收的共享农庄和首个国家级田园综合体建设试点。远洋集团将以本次共享农庄大会为契机，依托大茅远洋生态村，持续构建绿色、健康、可持续的人居环境，积极参与到海南自贸港建设中，在激发乡村活力的同时实现自身的高质量发展。

(责编：董童、李源)