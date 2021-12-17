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柯文进：要正确把握和理解“国际消费中心城市”概念

2021年12月17日16:53 | 来源：人民网
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人民网北京12月17日电 （记者车柯蒙）12月17日，由人民网主办，主题为“新消费·新趋势·新动能”的“2021国民消费大会”在北京举行。北京市政协常务委员、经济委员会主任柯文进在会上表示，提出“国际消费中心城市”这个概念，要准确、科学地理解和把握。

如何正确理解和把握“国际消费中心城市”这一概念？柯文进从三方面阐释自己的观点。

第一，“国际消费中心城市”是一个国际化的、国际性的概念。目前，对“国际消费中心城市”没有一个统一的标准和概念。要把握好国际这个概念，至少要有三个层面：首先，在这座城市里面一定汇聚了全球的消费资源，来供大家消费；其次，这些国际性城市是本土品牌相对比较集中的地方；最后则是全球化的消费人群。以上三个层面的要素构成，才能成为一个国际化的消费城市。

第二，国际消费中心城市在建设过程当中要把握住的第二个核心概念就是消费。柯文进认为，国际消费中心城市能够提供给消费者的一定是多样性、多元性、融合性一种消费供给。值得注意的是，多样性不仅仅体现在简单的生活品消费上，更是在消费过程中跟文化、体育、健康等的有机结合。

第三，能成为一个国际消费中心城市一定有“中心”的概念，柯文进从三方面阐释了“中心”的几层含义：第一，国际消费中心城市的消费人群一定是国际性的，从这一点来讲，我们国家跟国际上几大消费城市相比而言，仍有一定的差距；第二，国际消费中心城市是通过一座城市的消费的供给和需求要引领世界世界的消费时尚的一个趁势；第三，一个消费中心城市在国际消费过程当中要有强大的辐射力，对全球的辐射力；第四，一个消费中心城市应该是供给和需求非常匹配和丰富的城市，在城市建设过程当中，应当把握好以上方面。

柯文进表示，目前，国家已经确定上海、广州、重庆、天津，北京五个城市作为中国的国际消费中心的城市建设的试点城市。柯文进指出，在这一建设过程当中，需要防治同质化的问题，建出具有地方特色的国际消费中心城市。

“作为一个北京市的公民，我觉得北京除了国际化，还要发挥北京的优势来打造国际消费中心城市。”柯文进表示，打造国际消费中心城市，北京应充分发挥首都的文化和国际交往优势，汇聚全国和全球的消费资源，打造国际中心城市。

(责编：刘佳、高雷)

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