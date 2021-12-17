魏鹏举：从“活”起来到“潮”起来 传统文化激发消费新活力
2021年12月17日16:53 | 来源：人民网
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人民网北京12月17日电 （记者栗翘楚）12月17日，由人民网主办，主题为“新消费·新趋势·新动能”的“2021国民消费大会”在北京举行。本届大会上，来自政产学研各界嘉宾齐聚一堂，围绕国民消费新趋势、消费领域新赛道、供给侧改革新路径等诸多话题进行深入讨论。中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举在主题论坛环节发言时指出，中国经济增长始终与传统文化存在千丝万缕的联系，总体来看，在社会稳定、文化繁荣时期，中国经济总量就大，且经济的稳定性更好。
中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举进行主旨发言。崔辰光摄
当前，随着多元文化的不断融入，为消费带来新的活力。
“以国潮热为例，其实际上就是基于对中国文化的偏好、喜爱而引发的消费行为，且呈现出常态化、深刻化特点。此外，国潮并非只包括如文博纪念品、非遗产品等传统文化元素，更多的时尚流行元素也在与其结合，并带来更广泛的需求。”魏鹏举说。
魏鹏举表示，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。他表示：“我们要对自己的传统文化有信心，对我们发展现代经济有自信。中国的经济发展成就不仅拥有庞大的消费市场，还有足够的文化底蕴和创造力，相信一定可以成为全球经济发展的一处亮丽的风景线。”
(责编：刘佳、高雷)
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