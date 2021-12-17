人民网北京12月17日电 （黄盛）随着5G、大数据、AI、云计算、区块链等新兴智能技术的加速运用网络安全保护也面临着新的机遇与挑战。特别是在数据要素成为市场重要要素的背景下，社会各界应该如何在释放网络数据价值的同时，规避网络安全风险，为网络数据筑牢安全“堤坝”？

在近日举办的“数字化转型下的网络安全”论坛上，多位业内人士认为，数据是网络安全的重中之重，保障关键信息、关键数据基础设施的安全，对于维护国家网络安全、网络空间主权和国家安全、保障经济社会健康发展、维护公共利益和公民合法权益具有十分重大的意义，但目前网络安全保护的相关理论、技术、实践还需要继续延展、更新和升级。

中国工程院院士、中央网信办专家咨询委员会顾问沈昌祥认为，“新基建”时代下，万物互联网络攻击将从数字空间延伸到物理空间，并对网络安全提出严峻挑战。社会各界必须有效应对垄断网络空间霸权威慑，筑牢网络安全防线，并从数字化时代的机遇与挑战出发，围绕网络安全的重要性和战略规划、制度要求，以基础原理、核心技术和工程应用创新为依托，用安全可信网络产品和服务构建主动免疫防护的保障体系，达到攻击者进不去、非授权者重要信息拿不到、窃取保密信息看不懂、系统和信息改不了、系统工作瘫不成、攻击行为赖不掉等“六不”防护效果。

中国网络空间安全协会副秘书长赵宏志表示，目前，我国已经出台了《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》，有力地维护了国家网络安全和人民群众合法权益。中国网络空间安全协会正积极组织和动员社会各方面力量参与中国网络空间安全建设，促进网安行业自律，共同为塑造安全、互信、可持续的网络空间而努力。

中国信息安全研究院副院长左晓栋认为，已经发布的《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》，意在建立数据分类分级保护制度和数据交易管理制度，明确数据交易机构设立、运行标准，规范数据流通交易行为，确保数据依法有序流通；同时，强调个人信息保护，建立数据跨境安全网关，要求互联网平台运营者建立与数据相关的平台规则、隐私政策和算法策略披露制度，及时披露制定程序、裁决程序，保障平台规则、隐私政策、算法公平公正等。

中国华录集团党委委员、副总经理陶雄强认为，做好企业网络安全工作，是数字文明时代提出的重要课题，要坚持统筹发展和安全，树立全面数据合规理念，致力于建设融合覆盖物联网安全、数据安全、云安全、供应链安全的基础设施，将数据的收、存、治、用、易和数据安全同步实施，不断提高网络安全能力，实现安全保发展、发展促安全。

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