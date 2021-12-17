人民网北京12月17日电 （记者杜燕飞）在碳达峰、碳中和的背景下，钢铁行业产能产量“双控”将成为常态化。冶金工业规划研究院15日发布的《2022年我国钢铁需求预测成果》显示，预计2021年我国钢材消费量为9.54亿吨，同比下降4.7%；预测2022年我国钢材需求量为9.47亿吨，同比下降0.7%。

来源：《2022年我国钢铁需求预测成果》

冶金工业规划研究院的报告显示，根据钢材消费量和钢材、钢坯净出口分析，预计2021年和2022年我国粗钢产量分别为10.4亿吨和10.17亿吨，同比分别下降2.3%和2.2%；根据粗钢产量测算，同时考虑废钢使用量增加等因素，预计2021年我国生铁产量为8.63亿吨左右，同比下降2.8%，2022年我国生铁产量为8.24亿吨，同比下降4.5%。

这意味着对应原料端的需求也将下降。冶金工业规划研究院预测， 2021年铁矿石需求量13.64亿吨，同比减少2.8%；其中铁矿石进口量11.3亿吨，同比减少3.4%；2022年铁矿石需求量13.02亿吨，同比下降4.5%；其中铁矿石进口量10.8亿吨，同比下降4.4%。

冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创表示，2022年，我国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，经济持续恢复发展的态势不会改变，适度超前开展基础设施投资，为钢材需求总体稳定提供有效支撑。机械、汽车、造船、家电、铁道、自行车摩托车等行业钢材需求保持增长态势，建筑、能源、集装箱、五金制品、钢木家具等行业钢材需求下降，预测2022年我国钢材需求总量小幅下降。

“在碳达峰、碳中和目标引领下，中长期钢材需求量将呈缓慢下降态势。‘十四五’时期，我国钢铁产量还将保持在10亿吨左右的水平。未来，我国将构建钢铁产业低碳高质量发展的格局，推动形成一个更高水平、更高质量的供需平衡。”李新创表示。

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