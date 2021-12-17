经济学家、国务院参事室特约研究员姚景源在“2021国民消费大会”上发言。人民网 崔辰光摄

人民网北京12月17日电 （记者孙阳）12月17日，由人民网主办的“2021国民消费大会”在北京举行。经济学家、国务院参事室特约研究员姚景源在大会主旨发言中表示，当前，要更好发挥消费对经济发展的基础性作用，更好满足人民对美好生活的向往。

姚景源认为，我国正开启全面建设社会主义现代化国家新征程，这个“现代化”的内涵有五个特征：一是全社会人口数量最多的国家进入到现代化；二是精神文明和物质文明共同发展的现代化；三是人与自然和谐发展的现代化；四是共同富裕的现代化；五是和平发展的现代化。

姚景源表示，“十四五”规划纲要提出，2035年远景目标之一是要人均国内生产总值达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大。这意味着，中国的市场容量会带动消费的发展。

“消费发挥着基础性作用。中国经济增长将来最大的生产空间就是消费，而且消费一方面关联着经济增长，另一方面又关联到人民群众美好生活的实现，所以抓住消费就是抓住了核心问题。我特别赞成人民网在推动消费方面的举措。”姚景源说，要推动消费，需要有一种创新精神，也需要不断研究、探索、创新，应用新的理念、新的办法、新的政策措施。

“从中央层面来说，已经明确提出形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑。同时，要有序取消一些行政性限制消费购买的规定，充分挖掘县乡消费潜力。因此，各地方、各企业都要研究如何进一步推动消费，满足人民群众美好生活的需要，现在离这个目标还有一定差距。”姚景源认为，中国消费市场具有巨大潜力，随着社会各方形成合力，消费在“十四五”期间将会为经济发展和人民美好生活的实现作出更大贡献。

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