财政部：前11个月全国财政收入同比增长12.8%
2021年12月17日16:04 | 来源：人民网
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人民网北京12月17日电 （记者王震）财政部网站17日公布2021年11月财政收支情况，前11个月，全国一般公共预算收入191252亿元，同比增长12.8%。
其中，中央一般公共预算收入88392亿元，同比增长13.1%；地方一般公共预算本级收入102860亿元，同比增长12.6%。全国税收收入164490亿元，同比增长14%；非税收入26762亿元，同比增长5.9%。
从主要税收收入项目来看，前11个月，国内增值税59003亿元，同比增长13.4%；国内消费税13191亿元，同比增长12.5%；企业所得税41414亿元，同比增长14.8%；个人所得税12594亿元，同比增长20.3%；进口货物增值税、消费税16308亿元，同比增长20.1%；关税2633亿元，同比增长11.6%；印花税3935亿元，同比增长35.4%，其中证券交易印花税2476亿元，同比增长43.3%。
支出方面，前11个月，全国一般公共预算支出213924亿元，同比增长2.9%。其中，中央一般公共预算本级支出30564亿元，同比增长2.7%；地方一般公共预算支出183360亿元，同比增长3%。
数据显示，前11个月，全国政府性基金预算收入76614亿元，同比增长5.4%；全国政府性基金预算支出90998亿元，同比下降4.8%。
(责编：王震、高雷)
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