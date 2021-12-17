本报记者 赵展慧 王 政 葛孟超 方 圆

车水马龙的深圳街头，司机们从前“车看灯”，如今“灯看车”——智慧交通解决方案将交通灯从读秒通行转为读车数放行，关键路口平均等待时间缩短17.7%！

热火朝天的雄安新区，建设者们从前盯着城市天气预报，如今享受专属气象服务——每平方公里布设一个自动气象站，将基于工地位置的精准气象数据通过智慧工地气象服务系统，投送到每个项目责任人手机上，为雄安新区建设保驾护航。

习近平总书记指出：“世界正进入数字经济快速发展的时期，5G、人工智能、智慧城市等新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，深刻影响全球科技创新、产业结构调整、经济社会发展。”日前召开的中央经济工作会议提出，加快数字化改造，促进传统产业升级。“十四五”开局之年，我国积极推进数字产业化、产业数字化，深度融合下茁壮成长的智能经济，正源源不断地为经济高质量发展注入强劲动力。

——工业互联网助力转型升级，激活增长新动能。

生产数据实时滚动，柱状图、饼状图动态变化……在中国一重数字化轧电制造厂的车间里，副厂长刘治国仔细观察蓝色电子巨幕上的数据后，熟练地按下按钮，大型变电设备开始轰隆隆转动。

中国移动联合中国一重运用5G、云计算等新一代信息技术搭建适合重型装备制造业特点的工业互联网平台，刘治国所在的数字化样板车间里的34台机床陆续实现智能联网，通过平台进行生产数据的集中采集、汇总、分析、呈现。

“生产运营数字化、标准化、精细化，一线工人摆脱了过去‘靠经验干’的生产模式，管理人员也能对生产动态实时掌握、对生产过程开展追溯管理。”刘治国介绍，工业互联网为传统制造业装上“智慧大脑”，更“聪明”的车间让生产管理成本降低20%、生产周期缩短30%、生产收入提升10%。

目前，我国具有影响力的工业互联网平台超过100家，连接设备数超过7600万台套。这些平台持续推动传统制造业数字化智能化转型，截至今年8月底，制造业重点领域关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达53.7%和73.7%，比2012年分别提高30.1和25.4个百分点。

——人工智能赋能实体经济，拓展发展新空间。

下载“萝卜快跑”APP，输入个人信息并通过系统审核，大约10分钟后，一辆蓝白相间的小汽车缓缓驶来。前不久，在北京某互联网公司工作的郭宇，借去上海休假的机会呼叫了一辆百度无人车。

“听说百度自动驾驶平台在上海正式启动，我想尝个鲜。”郭宇打开车门坐在后排，系好安全带，依照面前平板电脑的语音提示确认行程，车辆便自动起步、提速、变线、超车……两三公里的行程安全平稳，驾驶座上的安全员一次都没有接管车辆。

百度智能驾驶事业群副总裁、首席安全运营官魏东介绍，上海是百度开放自动驾驶出行服务的第五个城市，今年第三季度，“萝卜快跑”自动驾驶出行服务达11.5万单，测试里程已超过1800万公里。

自动驾驶是人工智能赋能交通的典型应用。除此之外，人工智能与工业、医疗、教育、文旅、城市管理、金融等各领域深度融合，不断创造出全新应用场景。工业和信息化部部长肖亚庆认为，我国人工智能产业发展取得了显著成效，图像识别、语音识别等技术创新应用进入了世界先进行列，人工智能发明专利授权总量全球排名第一，核心产业规模持续增长，已形成覆盖基础层、技术层、应用层的完整产业链和应用生态。

科技部副秘书长贺德方介绍，科技部将强化场景驱动，组织开展制造、交通、农业、医疗、健康、城市管理等领域人工智能系列重大应用示范，发布重点场景清单，支持更多人工智能企业参与场景创新，为智能经济拓展更大空间。

——5G融入千行百业，点亮百姓新生活。

挥拍、扣杀……“刚才那个球，像是贴着我的脸飞过来！”在北京一所高校工作的网球迷王沛说到今年观看全运会的感受，直呼很过瘾。带给王沛超常观赛体验的是中国移动咪咕视频的VR（虚拟现实）直播模式，裸眼就能在手机屏上获得全视野VR效果。

沉浸式的观赛体验可不止这一项，王沛熟练地操作着不同的观看模式——选择喜欢的运动员视角可只观看单人画面，仿佛打开跟拍镜头；旋转切换可以从任意角度观看比赛，如同围绕赛场随意走动；遇到精彩镜头可点击暂停并全方位回看……“多角度切换十分流畅，不在现场胜似在场。”

智慧观赛模式的背后，是近年来迅速普及的5G技术在发挥作用。陕西移动党委委员、副总经理周艳丽介绍，借助高速率、低时延、大带宽的5G网络，高清摄像机全方位捕捉到的赛场全景得以快速传输至手机等终端播放。

5G+医疗、5G+交通、5G+教育……如今，5G“牵引”的智能生活应用场景层出不穷。工业和信息化部数据显示，目前，我国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖；5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上。5G技术融入百业、飞入万家，激发新需求、带动新消费、点亮新生活。

《 人民日报 》（ 2021年12月17日 02 版）

(责编：罗知之、陈键)