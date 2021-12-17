新华社北京12月17日电（记者魏玉坤）国家统计局17日发布关于2020年国内生产总值最终核实的公告，经最终核实，2020年，GDP现价总量为1013567亿元，比初步核算数减少了2419亿元。

GDP是国民经济核算的核心指标，也是衡量一个国家经济状况和发展水平的重要指标。按照GDP核算时效性的要求，中国年度GDP要进行两次核算，第一次为GDP初步核算，第二次为GDP最终核实。近日，根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等，国家统计局对2020年GDP数据进行了最终核实。

经最终核实，2020年，GDP现价总量为1013567亿元，比初步核算数减少了2419亿元；按不变价格计算，比上年增长2.2%，比初步核算数下降0.1个百分点。

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