来源：农业银行广西区分行官方公众号

人民网北京12月17日电 （记者罗知之）近日，有媒体报道广西崇左幼儿师范高等专科学校1457名学生在不知情的情况下被开立Ⅱ、Ⅲ类电子账户，引起广泛关注。农业银行广西区分行就此事发布情况说明时表示，经核实，此事系该行辖属江州支行营业室未与客户充分沟通，内部审核把关不严，不规范操作所致。

情况说明显示，农业银行广西区分行承诺不推诿责任，尽快与相关学生逐一取得联系，在征得其同意的情况下，销掉多开立的账户，并向相关学生致歉，坚决维护其合法权益。同时，该行将加强内部管理，堵塞流程漏洞、确保合规经营，并严格按照规章制度，对相关责任人进行严肃追责。

农业银行广西区分行还强调，对此事深表歉意，并将以高度负责的态度持续关注此事，做好后续补救和整改工作，继续为广大客户提供优质、高效的金融服务。

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