本报记者 黄 娴

临近岁末，贵州省六盘水市水城经济开发区内忙碌依旧，从贵州鑫泰源开发投资有限公司生产车间刚刚出炉的铝液，经特种车辆直接输送到隔壁的贵州安润吉材料科技有限公司线材生产线上，再经过数次加工，最终成为畅销周边市场的漆包线。

“把铝加工成漆包线，价格大幅提高，相当于在原铝的基础上每吨增加近8000元。”说起延伸产业链的好处，安润吉材料科技有限公司总经理张泽勇算起了账。

可就在5年前，光景并非如此。当时，当地的电解铝企业主要靠卖铝锭，年产值不高。

依托六盘水市推进产业转型升级示范区建设，2017年以来，当地通过招商引资吸引铝加工产业链下游企业入驻，初步实现了产品结构从生产原材料到生产中高端产品的就地转换。“相比在省外建厂，在这里可以实现资源就地转换，生产成本也大幅下降。”贵州铭恒新材料有限公司常务副总经理李建锋说。

据介绍，当地铝产业正从以往生产铝锭的模式向铝水就地多级转化的协同发展模式转型，通过减省铝锭重熔、长途运输等中间环节，促进了节能降碳水平的提升，资源得以优化利用。

下一步，水城经济开发区将按照做大上游、做强中游、做精下游的思路，进一步补齐延伸铝产业链条，推动产业从低端稳步向中高端转型。

《 人民日报 》（ 2021年12月24日 14 版）

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