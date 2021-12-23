生态环境部例行新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京12月23日电 （记者余璐）“全国碳市场于今年7月16日启动上线交易以来，整体运行平稳，企业减排意识不断提升，市场活跃度稳步提高。”在12月23日生态环境部举行的例行新闻发布会上，生态环境部新闻发言人刘友宾如是说。

刘友宾介绍道，根据今年1月印发的《碳排放权交易管理办法（试行）》，全国碳市场第一个履约周期从2021年1月1日到12月31日。截至12月22日，共纳入发电行业重点排放单位2162家，年覆盖约45亿吨二氧化碳排放量。碳排放配额累计成交量1.4亿吨，累计成交额58.02亿元。

“总体来看，全国碳市场作为控制和减少温室气体排放，推动实现碳达峰、碳中和重要政策工具的作用得以初步显现。”刘友宾谈到，下一步，生态环境部将坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，坚定不移实施积极应对气候变化国家战略，在发电行业碳市场运行良好的基础上，逐步扩大全国碳市场覆盖的行业范围，通过碳市场等重要政策工具和手段，推动碳达峰、碳中和目标如期实现。

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