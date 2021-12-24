据新华社北京12月23日电 为贯彻落实中央经济工作会议和国务院常务会议关于帮助市场主体特别是中小微企业、个体工商户减负纾困、恢复发展的部署要求，日前，全国一体化政务服务平台上线“助企纾困服务专区”，推动惠企政策对广大市场主体直达直享和在线办理，减轻企业负担，激发市场主体活力。

专区设置了“惠企政策一键直达”、“助企服务一网通办”和“意见建议一站征求”三个服务栏目，利用大数据手段为企业“精准画像”，推动助企纾困政策对企业的精准化匹配、个性化推送、一站式办理，形成助企纾困政策查询、办理、反馈、完善的管理闭环。

《 人民日报 》（ 2021年12月24日 14 版）

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