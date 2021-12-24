本报赣州12月23日电 （记者周欢、杨颜菲）23日，中国稀土集团有限公司在江西省赣州市成立。

据介绍，中国稀土集团有限公司由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司等为实现稀土资源优势互补、稀土产业发展协同，引入中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司等2家稀土科技研发型企业组建而成，是一家按照市场化、法治化原则组建的大型稀土企业集团。

组建后的中国稀土集团属于国务院国资委直接监管的股权多元化中央企业。

中国稀土集团将聚焦稀土的科技研发、勘探开发、分离冶炼、精深加工、下游应用、成套装备、产业孵化、技术咨询服务、进出口及贸易业务，致力打造一流的稀土企业集团。

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