据华夏银行消息，近年来，该行大力推进“商行+投行”的金融服务模式，促进公司金融业务模式从重资产、重资本向轻资产、轻资本转变，从做资产向做客户转变，从持有资产向资产交易、资产流转变。该行持续深入持续推进商行+投行转型，向轻资本转型要效益。截至2021年三季度末，投行业务规模4671.96亿元，较去年同期增长48.56%，其中新兴业务规模达到2257.26亿元，较去年同期增长93.04%。

华夏银行相关负责人表示，结合自身的优势，华夏银行通过聚焦核心客户、战略客户、基础客户，持续推进“商行+投行”服务体系与品牌建设，整合公司业务、投资银行业务、资产管理和金融市场业务资源，优化“贷、承、投、顾”服务链条，为客户提供一站式综合化金融服务。

在直接融资方面，2021年以来，华夏银行通过投行标准化债券承销业务服务AAA评级优质企业客户191户，其中今年新增客户144户，已累计为202家优质重点客户在银行间债券市场发行落地2414.7亿元债券；积极部署耕耘金融债市场，广覆盖和深合作同业客户，积极构建全谱系债券产品方阵，截至2021年三季度末，承销金融债37支，规模405.28亿，同比增长182.82%。

在融资业务之外，华夏银行持续拓展顾问撮合业务领域，通过向保险、年金、信托、基金、券商、租赁等机构所持有或管理的外部资金推荐投融资项目，为客户提供多渠道、专业化的综合金融服务。截至2021年三季度末，华夏银行投行顾问撮合业务存量规模已突破3500亿元。

2021年，华夏银行境外债承销实现破冰突破。华夏银行于2021年3月底取得境外债承销资格，以此为契机，进一步深化“商行+投行”战略转型。资格获取两周内急速破冰实现首单业务落地，7个月境外债承销业务落地33笔，规模折合人民币571.11亿元。

在盘活企业存量资产、降低企业财务杠杆方面，2021年前三季度，华夏银行资产证券化业务服务全国各地多家企业，发行多单具有较强市场影响力和良好示范效应的创新产品。

“商行+投行”的模式下，商业银行进行商投联动，可以突破传统存贷汇业务，进行综合化转型。截至2021年三季度末，投行业务规模4671.96亿元，较去年同期增长48.56%，其中新兴业务规模达到2257.26亿元，较去年同期增长93.04%。

在金融市场业务中，华夏银行通过债券交易、金融市场重点产品和投融资工具推广，带动分行存款余额1120亿元，投行中间业务收入1.84亿元，托管业务3146.97亿元，绿色债券投资87.41亿元，推动对高信用评级的重点客户发起主动授信752户。

在贸易金融方面，1-9月，华夏银行累计协助香港分行落地境外债券承销业务24笔，投资及承销规模约8.72亿美元，实现承销手续费收入258万元。

在资产托管业务反面，今年以来，华夏银行托管基金数量突破100只、净值突破2200亿元，新增托管ETF、FOF、MOM等品种，托管基金类型已涵盖市场绝大部分品种，实现中间业务收入同比增幅60.57%。

该负责人表示，在产业结构升级、金融脱媒、客户融资需求多样化的背景下，“商行+投行”的综合性经营模式可以拓展银行盈利来源、扩大市场份额，提高竞争力。华夏银行正从重资产、重资本向轻资产、轻资本转变，在全行员工不断的努力和创新举措下，稳步转型向综合化经营迈进。

(责编：曹淼、李源)