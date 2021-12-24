周 雷

原标题：中国企业走出去需打好形象牌 可持续发展大有可为

中国企业走出去需打好形象牌

本报记者 周 雷

中国企业走向海外，既是对外经济合作、实现开放共赢的市场主体，也是中华文化的生动载体。

近日，由中宣部、国务院国资委、全国工商联指导，中国外文局主办的2021·中国企业全球形象高峰论坛在北京举行。本届论坛以“推进可持续发展 共建美好世界”为主题，发布了《中国企业形象全球调查报告2021》，展现了全球民众对中国企业海外形象的整体评价。

中宣部副部长张建春指出，广大企业要更好服务发展大局、展示经济活力，促进民生福祉、彰显责任担当，坚持价值引领、塑造企业文化，注重有效传播、讲好中国故事，进一步树立中国企业全球形象，展示可信、可爱、可敬的中国形象，扩大中华文化影响力和感召力，以实际行动为构建人类命运共同体作出更大贡献。

企业形象备受认可

由中国外文局国际传播发展中心联合当代中国与世界研究院、凯度集团共同完成的《中国企业形象全球调查报告2021》，覆盖了包括中国、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、泰国、印度、印度尼西亚、肯尼亚、南非、俄罗斯、意大利、美国、巴西在内的12个国家，关注不同年龄群体对中国经济发展和中国企业的看法。

从企业形象综合评价来看，12国受访者对中国企业在责任、公平、可信、成功4个维度表现的整体认可度都超过75%。

调查显示，共建“一带一路”具有较高关注度与影响力。中国企业国际化发展给当地带来的积极影响得到了对象国受访者的认可。受访者认为中国企业给当地经济发展起到的积极作用主要在于带来先进的技术、带来新的资金投入、提供新的就业机会等方面。同时，科技、加工制造、基础设施和能源资源等方面，是海外受访者期待今后能够与中国企业加强合作的领域。

调查同时显示，全球受访者对可持续发展的认同度较高，八成受访者认为“可持续发展主体责任在企业，需要各国企业重视起来”。同时，受访者认可绿色“一带一路”对可持续发展的贡献，认为中国企业在推动全球可持续发展方面大有可为。

走出去获显著成效

调查显示，各国各地区民众对中国企业的认可度呈现逐年上升趋势。这从一个侧面反映了中国企业走出去成效显著。

作为中国最大也是最早从事国际工程的承包商之一，中建集团坚持发展优先理念，推进设施联通和城市品质提升，在世界各地建设了7000多个项目。肯尼亚莫伊国际体育中心、泰国拉玛八世皇大桥、科威特中央银行新总部大楼等地标建筑被印上当地流通货币，成为中国建造走向世界的一张张名片。

在商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明看来，走出去的中国企业，有力地促进了东道国经济发展和民众就业，也为东道国陷入经营困境的企业提供了新的发展机遇。

截至2020年末，我国对外直接投资存量达2.3万亿美元；中国在非洲各类企业超过3500家，聘用非洲本地员工比例超过80%。“十三五”期间，我国企业对外承包工程累计完成营业额达8259亿美元，一批重点项目进展顺利，有效提升了东道国基础设施建设水平，为当地经济社会发展提供了有力支撑。

跨国并购已经成为我国企业配置全球资源、构建全球网络的重要路径。斯梅代雷沃钢厂是塞尔维亚的百年钢厂，由于种种原因曾濒临倒闭。2016年4月，河钢集团正式收购斯梅代雷沃钢厂，仅用半年时间就结束了其连续7年亏损的历史。在河钢集团从资本、技术、管理等方面不遗余力地帮助下，该钢厂经营持续向好，5年累计产钢663.9万吨，实现销售收入46.59亿美元，连续3年成为塞尔维亚最大的出口企业。“河钢收购的初衷就是要共赢，让企业发展越来越好，而不是简单地追求获利。”河钢集团董事长于勇说。

可持续发展大有可为

当前，企业国际化发展机遇与挑战并存。走出去、走进去、走上去，助推“一带一路”建设高质量发展，都需要中国企业高站位、勇担当、善作为。

中国外文局局长杜占元指出，可持续发展既是世界各国的共同目标，也是中国实现民族复兴、人民幸福的战略选择和持久动力。围绕落实全球发展倡议和可持续发展目标，加强中国企业全球形象建设，其一就是要坚持以人为本，关注和增进各国人民福祉。

在论坛揭晓的中国企业国际形象建设十大优秀案例中，有众多企业助力当地经济社会发展的典型案例。为让各国人民都能享受现代化航天技术成果，中国航天科技集团有限公司第五研究院与“一带一路”沿线多个国家开展交流合作，包括出口卫星、分享数据、建立设施、培训技术等。截至目前，数十颗北斗导航卫星数据已向全世界开放，120个国家正在使用这一世界一流的导航服务。

“履行社会责任要跟业务所在国可持续发展紧密结合起来，这样才能够取得更好的效果。”中国石油化工集团有限公司新闻发言人吕大鹏表示，履行社会责任是全球企业界应尽的义务，是性价比最高的投资，也是最通用的传播主题。

以沙特项目为例，中国石化致力于推进中国“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”的有机对接，投资了86亿美元合资建立延布炼厂。这是中国石化第一个也是规模最大的海外炼油项目，助力沙特从资源输出国转型为资源深加工国。中国石化在沙特不光建厂还成立培训中心，累计培训沙特籍员工6万余人次，提高沙特年轻人业务技能，帮助其就业，实现了项目发展与所在国国家需求同频共振。

与会专家认为，企业打造国际化品牌形象，除了要合规经营，着力提供高质量的产品和服务之外，还要主动融入当地社会，履行好社会责任，推动可持续发展。加强文化交流、文明互鉴，不断增进各国人民相互理解和友谊，有利于企业在海外行稳致远。

(责编：申佳平、陈键)