原标题：寒潮影响我国中东部地区 华北黄淮及南方大部有雨雪

据中央气象台网站消息，受寒潮影响，预计，12月24日至26日，我国中东部地区自北向南将先后出现4～5级风，阵风6～8级；气温普遍下降6～10℃。24日至26日，华北中南部及其以南大部地区将先后出现雨雪天气。

昨日内蒙古华北等地出现大风降温和雨雪天气

今晨，冷空气前锋到达黄淮南部一带。受其影响，昨日，内蒙古东部、辽宁中西部和辽东半岛、山东、河南中北部等地出现6～8级阵风，辽宁大连局地9～10级；今5时较昨5时，内蒙古中东部、河北北部、山西东北部等地出现6～10℃降温，内蒙古锡林郭勒和乌兰察布、河北张家口等局地降幅达12～17℃。

昨日08时至今日06时，河北南部、山西东南部、河南北部、山东北部等地部分地区出现小雪或雨夹雪，河北石家庄、邢台和邯郸等局地中到大雪；云南南部出现中到大雨，普洱和红河局地暴雨。

寒潮将影响我国中东部地区

受寒潮影响，预计，12月24日至26日，我国中东部地区自北向南将先后出现4～5级风，阵风6～8级；气温普遍下降6～10℃，其中，山西中部、山东南部、安徽东南部、江苏东南部、浙江东部以及贵州东部、湖南中南部、广西北部等地的部分地区降温12～14℃，局地14℃以上(见图1)；28日前后，最低0℃线将位于华南北部至贵州南部一带(见图2)。我国东部和南部海域将先后有7～9级大风，阵风10级左右。其中，12月24日08时至26日08时，江南及其以北大部地区先后有4～5级风，阵风6～8级；气温下降6～10℃，山东南部、安徽东南部、贵州东部、湖南中西部等地的部分地区降温12℃以上(见图3)。

此外，24日白天至夜间，我国东部和南部海域将有8～9级大风、阵风10级，其中台湾海峡偏东部分海域的风力可达10级、阵风11级。中央气象台12月24日06时发布寒潮黄色预警，继续发布海上大风黄色预警。

图1 全国大风降温预报图(12月24日08时-27日08时)

图2 全国最低气温预报图(12月24日08时-28日08时)

图3 全国大风降温预报图(12月24日08时-26日08时)

华北黄淮及南方大部有雨雪天气

24日至26日，华北中南部及其以南大部地区将先后出现雨雪天气。西北地区东南部、华北南部、黄淮东部、江汉西部、江淮西部、江南大部以及重庆东部、湖北西部、湖南、贵州、云南东北部等地将先后出现(雨转)雨夹雪或降雪，贵州中北部、湖南东南部、云南东北部局地有冻雨。另外，24日至26日，海南岛有中到大雨、局地暴雨或大暴雨。

未来三天具体预报

12月24日08时至25日08时，西北地区东南部、西藏北部和东南部、山西中南部、河北西南部、黄淮东部、江汉西部、江淮西部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪。江淮东部、江南大部、西南地区东部和南部以及广西西部、海南岛等地部分地区有小雨，其中，西南地区东南部、广西西部、海南岛南部等地部分地区有中雨。东北地区南部、内蒙古中部、华北大部、黄淮、江淮、江南北部等地部分地区有4～6级风(见图4)。

图4 全国降水量预报图(12月24日08时-25日08时)

12月25日08时至26日08时，西藏北部和东部、青海南部、西北地区东南部、山东东部、江汉西部以及贵州、湖南、川西高原东北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，陕西南部、湖北西部等地局地有大雪。西藏东南部、江西中部、浙江南部、福建北部、广西西部、云南中东部、海南岛等地部分地区有小到中雨，其中，云南东南部、海南岛南部等地部分地区有大雨或暴雨。内蒙古中部、山东半岛、浙江北部等地部分地区有4～6级风(见图5)。

图5 全国降水量预报图(12月25日08时-26日08时)

12月26日08时至27日08时，新疆南疆西部山区、西藏西北部和南部、青海南部、江南中西部、湖北南部、川西高原东部、贵州等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，湖南中西部、贵州东部等地部分地区有大到暴雪(10～15毫米)。云南东南部、华南中部沿海和海南岛等地部分地区有中到大雨，其中，海南岛东部等地部分地区有暴雨或大暴雨(100～105毫米)。内蒙古东北部和中部、山东半岛、浙江北部等地部分地区有4～6级风，其中，西藏北部部分地区有6～7级风(见图6)。

图6 全国降水量预报图(12月26日08时-27日08时)

影响与关注

24日至26日中东部寒潮天气，关注大风降温、雨雪、冰冻天气对交通运输、设施农业、城市运行等的不利影响；

东部和南部海区大风的不利影响。

(责编：申佳平、陈键)