本报记者 张亚雄

原标题：《清华城市健康指数2021》多维展现城市健康生态

新冠肺炎疫情发生以后，城市在疫情防控与居民健康保护方面的作用愈发凸显。

12月23日，清华大学万科公共卫生与健康学院、清华大学健康中国研究院、清华大学中国新型城镇化研究院联合主办发布会并发布《清华城市健康指数2021》。发布会上，专家就相关问题进行了解读。

六大更新，评价体系进一步完善

《清华城市健康指数2021》指标评价体系包括“健康服务、健康行为、健康设施、健康环境、健康效用”五个部分，下设医疗服务、经费保障、健康支出、健康意识、健康水平等具体评价指标对城市健康水平进行评价。

2020年8月“清华城市健康指数”第三方评估工作正式启动。研究团队依托“大健康+大数据”，编制发布多期成果报告。“今年，研究团队进一步丰富评价内容、完善技术手段。”清华大学中国新型城镇化研究院高级研究专员李栋博士表示，鉴于新冠肺炎疫情在全球范围内持续蔓延，“清华城市健康指数”也在评价内容和评价手段两方面进行了六大更新。

评价内容方面，一是指数扩大了评价覆盖范围，评价城市数量由去年的80个增加为90个，覆盖了除港澳台外全国所有省级单元；二是将“疫情防控”纳入指标体系，并针对健康发展最新要求对二级指标和三级指标进行了局部调整，新指标体系中共有61项三级指标，与去年相比新增9项、更新7项、取消1项；三是进一步丰富大数据来源，纳入600万人次体检结果，持续融合政府数据和社会数据，更真实客观地反映城市健康状况综合水平。

在评价手段方面，一是建立了国家健康格网，通过3800万个空间单元实现城市健康精细化管理；二是利用AI算法全天候自动提取互联网信息，建立城市健康知识图谱体系，实现城市健康领域信息的智能化分析和表达；三是完善指数生成方法，提升了指数评分的合理性。

《清华城市健康指数2021》还针对三个热点话题进行了年度专题评价，分别是基于实时公开互联网大数据的城市疫情防控能力评价、基于体检大数据的健康效用指标拓展评价以及基于地理信息大数据的社区健康设施完整性评价。

城市间健康水平差距加大，整体转型仍待加速

《清华城市健康指数2021》结果显示，城市间健康得分差距加大，整体转型仍需加速。将各城市指数得分从高到低分为5档后可发现，与去年评价结果相比，领先城市和落后城市的数量比例均有增加，中游城市则有缩减。同时，七成城市的健康指数依旧均低于平均水平，整体来看从卫生城市升级到健康城市的转型进程还有很大改进空间，健康城市转型发展亟待加速。

发布会上，引领型、优质型城市的名单同时公布。其中，深圳市、北京市、上海市、杭州市、广州市、成都市、珠海市等7个城市成为引领型城市，台州市、青岛市、南京市、威海市、宁波市、大连市等城市为优质型城市。

据李栋介绍，本次评价中绝大部分城市（占比82.22%）健康服务水平处于一般及以下。从区域层面来看，珠三角地区城市整体情况相对较好，优势在于疫情防控和经费保障；中部城市健康服务水平相对落后，短板为医疗服务。在健康服务指数下设的四个二级指标中，经费保障维度得分最高，疫情防控紧随其后，而医疗服务和健康产业得分较低。

同时，全国各城市间健康行为水平极化现象突出。所有评价城市中，仅2.2%的城市处于优秀水平，61.1%的城市属于一般及以下水平。从区域角度来看，长三角、珠三角、京津冀城市群内主要城市健康行为水平较高；东部一般地级市表现也十分优异，特别是浙江省形成了健康行为的高地。从健康行为下辖的四个二级指标来看，控烟程度的贡献度最高，健康支出平均分较低，拉低了健康行为指数的整体表现。

清华大学万科公共卫生与健康学院常务副院长、健康中国研究院院长梁万年表示，面对当前全球疫情反复、气候变化、人口老龄化、慢性病负担、环境污染等带来的多重健康威胁，建设健康城市不仅是落实“健康中国”战略的关键抓手，也是推动城市高质量发展、推进社会治理现代化的重要举措。期待“清华城市健康指数”今后能覆盖我国全地域、全人群、全周期的健康监测与评估。

（本报北京12月23日电 本报记者 张亚雄）

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