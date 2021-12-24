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名校生“流浪”：别拿“读书无用论”以偏概全

夏熊飞
2021年12月24日08:51 | 来源：中国青年报
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原标题：名校生“流浪”：别拿“读书无用论”以偏概全

　　近日，山东滕州一流浪男子引发媒体关注。视频显示，此人举止言行异于一般的流浪汉，宛若当年网红“沈大师”的翻版。河南省驻马店市教体局的工作人员证实，这位名叫常学福的男子，曾是河南省驻马店市汝南县高考第一名。据悉，常学福毕业于中国人民大学，精神无异常，曾在上海创业，有一女。

　　胡子拉碴、衣衫褴褛的流浪汉与县高考头名、人民大学毕业生的形象的确存在巨大反差，也正是这种反差让常学福成为网络舆论关注的对象。不过，相较于当年众多网友线下围观甚至围堵网红“沈大师”，大家对于常学福这位“新晋网红”则要理性得多。

　　除了已公开披露的人生“戏剧性”比不上“沈大师”，造成舆论关注热度相对较低外，民众对于此类现象的包容度与日俱增，也是造成常学福“不够火”的重要原因。此前，湖南长沙也出现了一位“跑摩的”的名校毕业生，因为使用英语流利背诵《沁园春·长沙》而走红，对于他的人生经历尽管也有人不理解，但也有不少人表示个人选择应当得到尊重。

　　世界上没有两片完全一样的树叶，自然也就不会有两种完全一样的人生。在传统世俗观念里，高考头名、名校毕业生就该坐在办公室当白领，如果有谁稍稍“越轨”就可能会被打上异类标签。殊不知，世界之所以如此丰富多彩，正是得益于身处其间的每个个体都有着千姿百态的人生，只要不违法违规，在公序良俗范围之内，个人的选择都不应受到指摘。

　　毕业后的常学福，也不是没有尝试过按照多数人认为该有的样子生活，他也曾在上海创业，经历过“逃离北上广”回到老家生活，但最终他选择了居无定所的背包客乃至流浪生活。其间，他经历了何种变故外人尚未可知，可从与路人的交流及谈吐来看，起码对于目前的状态他是相对满意的。

　　每每出现名校毕业生“流落街头”的案例，总会引发一阵“读书无用论”的争议。名校毕业生没能在所学领域深耕，甚至“流落街头”当然是颇为可惜，能学以致用自是最理想的状态。可即便他们“不走寻常路”，也并非意味着书就白读了，如果不是因为肚子里有墨水，“沈大师”、常学福们又如何能得以因为谈吐不凡而进入公众视野，甚至成为“网红”？读书的目的不是让人一定要进入某个领域，而恰恰是拥有更多选择的能力与机会，这就是受教育带给他们的能力与底气。

　　对于部分“流落街头”的名校毕业生、高材生，如确是被迫无奈之举，社会、家庭、曾经的就读学校有必要伸出援助之手。可如若是他们自己选择的人生或暂时的过渡方式，舆论则不妨多些理解包容。尊重每个普通人的普通选择，不口诛笔伐棒杀也不围观围堵捧杀，才是文明理性社会应有的态度。

　　夏熊飞 来源：中国青年报

(责编：申佳平、陈键)

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