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迄今最大“游牧”行星群现身

张梦然
2021年12月24日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：迄今最大“游牧”行星群现身

　　该艺术图展示了一个在蛇夫座Rho地区发现的“游牧”行星的例子。

　　图片来源：ESO/M. Kornmesser

　　科技日报北京12月23日电 （记者张梦然）“游牧”行星们离群索居，远离任何照亮它们的恒星，通常无法成像。但据22日发表在英国《自然·天文学》上的一项新研究，法国波尔多天体物理实验室和奥地利维也纳大学的天文学家牛利亚·米雷—罗伊及其团队提出，在“游牧”行星形成后的几百万年里，其仍然足够热且可发光，这使得它们可被大型望远镜上的敏感相机直接探测到。研究人员在靠近太阳的恒星形成区域（天蝎座和蛇夫座）上发现了至少70颗质量与木星相当的新“游牧”行星。

　　该团队使用了来自地面和太空中多名望远镜的数据，这些数据跨越了大约20年。米雷—罗伊解释说：“我们测量了大面积天空中数千万个光源的微小运动、颜色和亮度。这些测量使我们能够安全地识别该地区最微弱的物体。”

　　他们使用了欧洲南方天文台（ESO）、超大望远镜（VLT）、天文可见光和红外巡天望远镜（VISTA）、VLT巡天望远镜（VST）和位于智利的MPG/ESO2.2米望远镜以及其他设施的观测结果。法国波尔多天体物理实验室的天文学家赫尔夫·博伊解释说：“我们的绝大多数数据来自ESO天文台，其广阔视野和独特的灵敏度是我们成功的关键。使用的数万张宽视场图像，对应于数百小时的观察，以及数十TB的数据。”

　　该研究表明，可能还有更多尚未发现的难以捉摸的“游牧”行星。博伊解释说，可能有数十亿颗巨型行星在没有宿主恒星的情况下于银河系中“自在漫游”。

　　通过研究新发现的“游牧”行星，天文学家可能会找到这些神秘天体如何形成的线索。一些科学家认为，它们可能是由气体云的坍缩形成的，气体云太小而无法导致恒星的形成，或者它们可能已经被踢出母系。但哪种机制更有可能仍然未知。

　　技术的进步将是解开这些“游牧”行星之谜的关键。该团队希望能继续使用ESO即将推出的超大望远镜（ELT）对它们进行更详细的研究，该望远镜目前正在智利阿塔卡马沙漠建造，并将于本十年晚些时候启动观测。博伊说，“这些物体非常微弱，现有的设施几乎无法研究它们，而ELT对于收集更多信息至关重要。”

(责编：申佳平、陈键)

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