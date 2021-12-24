李丽云

原标题：全国唯一专研黑土保护的科研院所揭牌

黑土地被认为是“耕地中的大熊猫”，作为黑土地大省，黑龙江拥有黑土面积1.56亿亩，占东北黑土面积的56.1％。如何保护好、利用好黑土地，使之永远造福人民？如何为黑土保护提供长效的科技支撑？12月23日，全国唯一专门以黑土保护为主要研究任务的科研院所——黑龙江省黑土保护利用研究院正式揭牌启动。当天还同时在线举行了东北黑土保护利用与粮食持续生产技术高峰论坛，旨在邀请专家“赋能黑土，把脉龙江”。

论坛邀请赵其国等11位院士和20位国内相关领域知名专家相聚“云端”，为黑龙江省黑土保护利用研究院的发展“顶层谋划”，为东北黑土保护利用和粮食生产“把脉会诊”，助力黑龙江筑牢国家粮食安全“压舱石”。

黑龙江省农科院党组书记刘娣表示，黑龙江省农科院自1956年建院以来，一直锚定黑土地保护利用关键问题开展科技攻关。近期，该院整合土壤肥料与环境资源研究所和农村能源与环保研究所，组建了黑龙江省黑土保护利用研究院。黑土院挂牌是黑龙江省以科技创新支撑黑土保护的重大举措。

黑龙江省黑土保护利用研究院院长刘杰介绍，黑龙江省农科院1979年建立全国最早的黑土肥力长期定位监测站及黑土资源库；2014年申请获批黑土资源保护与持续利用国家重点领域创新团队；2018年发起成立联合国粮农组织国际黑土保护联盟。新组建的黑土院建有农业农村部东北平原农业环境重点实验室、国家级东北黑土资源与环境保护科普基地、农业农村部耕地保育与农业环境科学观测实验站。该院研发集成了黑土保育、黑土培育、坡耕地黑土修复、酸化黑土治理等黑土保护利用8大技术模式，其黑土地保护与利用领域研究居国内领先水平，障碍土壤改良技术方面达到国际领先水平。

专家建议，黑龙江省农科院要以黑龙江省黑土保护利用研究院为平台，联合“创新集群”，锚定黑土地保护利用关键问题开展联合攻关，重点申请建设黑土保护实验室、黑土保护工程技术研究中心和黑土地空间数据中心，强化黑土地保护预警机制和长效机制，实现粮食安全与固碳增汇协同发展。

(责编：申佳平、陈键)