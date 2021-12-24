陈瑜

原标题：数据中心液冷技术助力“双碳”目标实现

历时4年产学研用联合攻关，近日由中国电力科学研究院牵头的国家重点研发计划“高效能云计算数据中心关键技术与装备”项目提出了一种新的全液冷技术，形成全液冷机柜成果。该成果使数据中心可常年使用高效自然冷源，有效降低数据中心的制冷能耗与电能使用效率。

数据中心是支撑现代经济社会发展的战略资源和公共基础设施，也是关系新型基础设施节能降耗的关键环节。

据统计，2020年全国数据中心用电量达到870亿度，其中26.7%电量为制冷系统消耗，因此降低制冷系统能耗是降低数据中心能耗的重要手段。项目组提出的全液冷技术，采用了一种新的场协同扰流换热强化技术，通过减少速度矢量与温度梯度之间的夹角、在散热管内增加扰流子添加物，使换热管中的液体转变为湍流，提高液冷换热效率，并综合铲齿型和嵌板式冷板技术，使液冷散热占比从70%提升到90%，取消了数据中心列间风冷空调，剩余漏热由房间空调带走；采用了风液感应智能液冷技术，双管路、双水温设计，使数据中心常年使用高效自然冷源，每年仅短时间极限温度下开启补冷，大幅降低数据中心的制冷能耗与电能使用效率。

此外，项目组还采用自研交换机直出端口，提升了数据中心超高密端口的能力；采用面向精确能源管理的数据中心调度技术，实现全局资源动态最优配置，提升数据中心整体能效。

目前，项目成果已经在国家电网形成典型示范，并在多地域、多类数据中心推广应用，有效解决了数据中心能耗高、资源利用率低等问题，打造具备绿色节能特点的高效能云计算数据中心，助力“双碳”目标实现。

(责编：申佳平、陈键)