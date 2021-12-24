原标题：破解“融资贵”难题 山东新政给予企业百分之四十贴息

当下，融资难、融资贵仍然是中小微企业面临的老问题，政府如何设计新政以推动金融更好服务实体经济？

最近，山东省印发的《山东省科技成果转化贷款贴息实施细则（暂行）》为解决上述问题提供了答案。该细则提出，对首次纳入科技成果转化贷款风险补偿备案并按时还本付息的企业，按实际支付贷款利息的40%给予一次性补贴，每家企业最高贴息50万元。

该细则明确贷款贴息通过线上方式申请、“直通车”拨付方式，申报过程“无纸化”“零跑腿”；同时，资金拨付采取当年审核，第二年拨付的方式。记者注意到，该细则对诚信作了严格要求，明确“对弄虚作假、骗取补贴的企业，一经查实，除追回全部贴息资金外，记入科技诚信档案并向社会公告”。

谈到该细则的出台目的，山东省科技厅相关负责人向科技日报记者表示，希望通过贴息支持，降低科技成果转化贷款成本，缓解科技型中小企业“融资贵”问题，激励企业加大研发和成果转化投入。

融资难、融资贵依旧是许多中小企业最为头疼的问题。

今年以来，山东先后推出《关于印发<山东省科技成果转化贷款风险补偿操作指南>的通知》《关于提高山东省科技成果转化贷款风险补偿备案额度的通知》，将科技成果转化贷款风险补偿备案额度由1000万元提高到2000万元，提升了银行支持科技型企业的积极性，全省科技成果转化贷款投放量稳步上升。

新政的效果非常明显。

据统计，2021年上半年，各银行共为山东1082家科技型中小企业发放科技成果转化贷款1398笔，合计52.48亿元，较去年同期增长8.9个百分点，信用类贷款比例达到49.57%。

实际上，自2016年出台科技成果转化贷款风险补偿政策以来，山东已引导130家合作银行累计向2500余家科技型中小企业发放科技成果转化贷款195亿元，推动着银行“不敢贷”问题的解决。

作为科技主管部门，山东省科技厅相关处室在调研中发现，部分科技型中小企业在发展中仍然面临着或多或少的“融资贵”问题。他们认为，破解企业“融资难”“融资贵”问题，提高企业科技创新积极性，有必要通过贷款贴息降低企业创新研发成本。

此次，科技成果转化贷款贴息新政的落地，是对科技成果转化贷款风险补偿机制的有益补充，有利于产生政策协同、双向激励，促进科技成果转化贷款惠及更多企业，增强企业获得感。

破解企业“融资贵”难题，政府责无旁贷。山东省科技厅相关负责人表示，下一步将聚焦新一代信息技术、高端装备、生物医药、新材料等重点产业领域，重点投向科技型企业重大科技成果转化和产业化项目，进一步拓宽企业融资渠道。

(责编：申佳平、陈键)