陈科 罗洪焱

原标题：“抽刀断水” 我学者以光为“刀”切割雕刻液体

电子科技大学官网23日发布消息称，该校基础与前沿研究院王志明教授携手合作团队，通过系统性研究液面的光致变形现象，实现了光热毛细作用下液体发生宏观形变，并被切割、雕刻出任意图形。相关成果发表在国际顶级科研期刊《今日材料》上。

光在物体上反射时会产生压力，使物体变形。但若要使水面发生形变，往往需要峰值功率达到千瓦级别的脉冲激光，且形变通常微不可察。为使液体表面发生明显形变，研究团队以光吸收能力较强的磁性液体——铁磁流体作为实验对象，并分别使用了3种不同波长但功率相同的激光诱导其表面变形。试验发现，在波长532纳米、功率1瓦的连续激光照射下，厚度1毫米的磁流体会发生强烈变形甚至破裂现象。同时激光波长越短，光吸收越强，局部加热效应更加明显，从而使得表面变形越快。

研究团队还发现，一旦激光束与液体失去直接接触，辐射压力就会消失，磁性液体层上表面的流体快速从激光照射点向外流动，而底层液体则朝着光束中心向内流动，该对流现象也证实，激光诱导的热毛细作用是液体形变过程中的主要驱动力。

该实验团队研究人员林峰说，实验结果表明，液体的表面凹陷程度会随着表面张力温度系数成比例增加，同时液体的厚度也会增加凹陷程度。“该成果全面分析了光诱导表面变形的基本机制，证实了通过对液体的相关物理特性进行优化，可以用光操控液面形变、生成各种图案，甚至驱动液滴。”他说。

(责编：申佳平、陈键)