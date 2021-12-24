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一群平均年龄25岁的年轻人帮老年人相亲

王培莲
2021年12月24日09:06 | 来源：中国青年报
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原标题：一群平均年龄25岁的年轻人帮老年人相亲

　　“不论是23天还是23年，孤单的滋味都是一样的。”

　　“我们不缺吃喝，就缺个陪伴。”

　　“你不是我的菜，我就是这么坦率。”

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　　这些“金句”，都来自吉林广播电视台生活频道的一档老年相亲节目《缘来不晚》。这样一档看似普通的相亲节目，却悄然走红。不仅吸引了一大批天天追看的忠实粉丝，多期节目还在网络上成为爆款。据了解，该节目最火的一期全网点击量达1000多万，节目组的官方抖音号，每条短视频点赞数大多过万，有的点赞数甚至超过10万。

　　这档反映当代老年人情感生活现状的节目，让很多人看笑了，笑着笑着又看哭了。有网友发出感慨，看过节目后才明白，爱与被爱的需求，从来不分年龄。

　　将视线聚焦于老年群体，别出心裁打造这档老年相亲节目的，是一群平均年龄25岁左右的年轻人。在《缘来不晚》节目组制片人高朋举看来，用心走近老年人，了解他们的真实生活和心理诉求，有时比满足他们的衣食住行更重要，也更有意义。

老年人的孤独年轻人不懂

　　此前，高朋举是一档年轻人相亲节目的导演。在做年轻人相亲节目期间，他经常接到老年人打来的热线电话，问电视台为什么不帮老年人相亲。他当时就感到，很多单身老年人都想再找个老伴，余生有个陪伴。

　　2019年，《缘来不晚》进入筹备，有30多名年轻的编导、出镜红娘和摄像加入，却没有相亲嘉宾。

　　节目组也犹豫过，不知道作为一档日播的相亲节目，能否找到足够的报名对象，牵手率又能有多高。为了找相亲嘉宾，高朋举带着节目组的工作人员一起到公园里的相亲角去招募。

　　父母健在，高朋举想象不到单身老年人的孤独到底有多深。在公园相亲角偶遇了一位单身阿姨，让高朋举看到了另一个世界。 阿姨在节目组的宣传板前往返了多次，欲言又止。

　　高朋举主动找她聊了起来。老人年轻丧偶，独自抚养儿子长大。如今，独生儿子已经结婚生子，事业进入了上升期，把她从老家接到了长春一起生活。 有一天，老人试探着跟儿子商量，说想找个老伴。却没想到儿子十分生气，埋怨她，不缺吃不缺喝，为什么还要丢这个人。

　　白天，老人的儿子上班，孙子上学，家里只剩下她自己。老人不善交际，除了出门买菜，就是待在家里打扫卫生、做饭。老人一个人在家，忍不住会胡思乱想，难受时就放声大哭，哭上半个小时，眼泪擦干，一切照旧。

　　因为儿子反对，这位阿姨一直未能报名参加相亲。儿子很孝顺，但就是理解不了母亲的情感需要。

　　高朋举发现，儿女反对父母再婚，有很多自己的考虑，诸如觉得没必要、担心父母被骗、无法接受家里多一个陌生人等。节目组希望《缘来不晚》能成为一个窗口，让更多年轻人看到老年人的情感需要。

　　节目组有13名出镜红娘，大多二十五六岁，以前除了自己的父母，她们很少近距离接触老年人。她们经常听到相亲嘉宾们感慨，老年人的孤独，年轻人理解不了。

　　可后来，红娘和老年人成了忘年交。在红娘面前，老人们会说出压在心底多年的委屈和心酸，也会禁不住潸然泪下。

　　一位报名相亲的年逾70的老大爷，和老伴一直相敬如宾，从没吵过架。见到出镜红娘武玥秀时，老大爷甚至能清晰地说出一串数字：他和老伴相处53年，一共是636个月，19345天。

　　5年前，大爷的老伴脑梗瘫痪在床，不能动，不能说话，他一直守候在老伴身边照顾，“每天喂她7次，一天两顿奶、两顿果汁、3顿饭……”

　　上门探访时，武玥秀并不能理解这位跟原老伴“感情特别好”的老大爷为何在老伴病故后不久就急于找新老伴。

　　老大爷解释说，老伴得了脑梗后，腿、胳膊都不好使，卧床之后还不会说话，“渴了饿了冷了热了，都不能和你交流”。而老伴去世后，他觉得一个人在空荡荡的屋里“就像蹲监狱一样”。

　　对于相亲，大爷也有顾虑：“我老伴23天前才去世，别人可能会说你这男的是不是有点不正经啊，怎么老伴儿刚去世，就开始找对象？”

　　武玥秀为大爷介绍了一位年龄相仿的阿姨。见面时，阿姨的一番话，一下击中了大家的泪点—— “不论是23天还是23年，孤单的滋味都是一样的。亲身经历过，才能明白。”这让大爷有了遇到知音的感觉——“5年了，终于有人能跟我唠知心话了！”

　　77岁的常富是一名老中医。红娘甜甜到他家里探访时，看到阳台上摆满了花。但老人并不喜欢花，养花只是为了打发时间。

　　常富的老伴从查出肝癌晚期到离世，只有38天。老伴突然离世，常富觉得自己就是一只孤单的大雁，老伴飞走了，丢下他一个人，茶不思饭不想。

　　常富有4个孩子，有出息也孝顺。老人说儿女再孝顺，也不能一直陪在身边。每天为了打发寂寞，他会早早去诊所，等着有人来问诊。最怕下班回家，因为再没有人做好热乎的饭菜等着他。

　　红娘们发现，有业余爱好的单身老人，也一样恐惧孤独。有的老人为了不丧失语言功能，每天看电视，跟电视剧里的人说话。也有老人开着代步车在小区附近转，送拎重物的人回家，就为了能找人一起聊天。

父母的真正需要，我们是否了解

　　“父母的真正需要，我们是否了解？”节目筹备时，这个问题让工作人员一时语塞。很多儿女认为父母衣食无忧，健康医疗有保证就是稳妥。可老年人们更希望晚年有个伴，能一起吃饭、散步、聊天。也期待着当自己力所不能及时，家人能理解和支持他们去实现愿望。

　　“多关注父母的愿望和需求，别留遗憾。”想起外公去世前被忽视的愿望，高朋举很难释怀。外公生活在农村，在世时一直想去故宫看看。家人并不理解，长春还没逛完，为什么要大老远地去北京看故宫。而现在，他能做的是不要在父母身上留有遗憾。

　　报名参加节目的老年人，大多得到了儿女的同意。也有不少老人，是儿女帮忙报的名。其中有很多人是中年丧偶，考虑孩子未成年，选择独自抚养孩子长大成人，直到孩子工作、结婚生子。

　　今年69岁的孙淑清，单身了20多年。丈夫离世后，她独自抚养着3个未成年的儿子。儿子结婚生子后，孙淑清又帮忙照看孙子和孙女。现在，老人觉得任务完成了，想找个老伴，过属于自己的生活。

　　看到母亲的舍己和付出，3个儿子都支持母亲再找老伴。大儿媳妇看到节目中有一位家住吉林市的大爷，各方面条件和婆婆相当，赶紧给节目打电话报名。相亲时，大儿子和大儿媳又专门陪老人一同前往。

　　今年9月，节目组举办了一场集体婚礼，8对相亲成功的老人，穿着红色喜服，在亲友的见证下，再次走入婚姻殿堂。这其中就有孙淑清和她的新老伴。

　　做节目的两年里，出镜红娘甜甜接触了很多像孙淑清这样的付出型老人。他们一直在为孩子奉献，随着年龄增长，自己的体力、脑力、自理能力在逐渐丧失，但年轻人的关注点大部分是在自己和孩子身上。

　　看到相亲嘉宾的不同境况，甜甜总能想到自己的父母。在她眼里，父亲不善表达，能把好话说得让人不爱听；母亲则温柔大气，能包容父亲。和母亲关系更近，甜甜喜欢带母亲出去旅行。但超过3天看不到老伴，父亲就会以身体不适为由，让甜甜和母亲赶紧回家。

　　甜甜的父母也是《缘来不晚》的粉丝，喜欢边看节目边讨论，为节目里没牵手成功的相亲嘉宾惋惜，也反思自己的老年生活。

　　甜甜半开玩笑半认真地劝父亲，要好好珍惜母亲。她明白，以后自己也会结婚成家，组建新的家庭，陪伴他们走完余生的主要还是彼此。现在，甜甜会把自己的旅游经费省下来给父母，让他们趁着身体好，多出去游玩。

　　25岁的刘咏沛觉得自己这两年也“老成”了不少。作为出镜红娘，在相亲现场，她跟着老人一起哭一起笑，慢慢地理解着孤独和爱的含义。

　　以前每天下班，她就直接回到房间，累得不想跟父母说话。到了周末，会跟朋友外出聚会。现在，不管多晚到家，刘咏沛都会轻轻地走到父母房间，跟他们打个招呼。周末就带父母一起出门吃饭，喜欢陪在他们身边。

跟大爷大妈学习热爱生活

　　感受老年人的孤独，给他们带去安慰的同时，节目组的年轻人也跟着老年人学习如何热爱生活。

　　刚进节目组时，刘咏沛被安排到嘉宾组，负责电话联系报名的嘉宾，了解基本信息。当时嘉宾组的小姑娘大多刚从大学毕业，她们猜测老年人的生活应该很枯燥，无非就是遛弯、晒太阳，想着儿女，惦记着孙子。

　　事实却并非如此。接触后，红娘们发现，很多老年人和年轻人一样，喜欢旅游、拍照、唱歌、逛街，吃各种美食，每天把日程排满，让自己的老年生活“嗨”起来。

　　上个月，刘咏沛拜访了一位50多岁的阿姨，穿着打扮很精致，出门必须涂口红。阿姨在老年大学学习，平时喜欢唱京剧，还自学了弹月琴。最近，她还准备再学一门乐器。

　　她还采访了一位阿姨，经常在短视频App上直播，一播就是3个小时，跟粉丝聊新闻和趣事，还能熟练操作视频剪辑软件。

　　“阿姨们的这种状态太值得我们年轻人学习了。”刘咏沛自愧不如，有时她起床后，脸都懒得洗，就直接去单位机房剪片子。休息时，在家里躺着、看电视、睡觉，床才是她的最爱。

　　现在节目组的红娘们开始有了兴趣“危机”，没有爱好的开始培养爱好，有爱好的开始发展其他爱好。她们说等以后老了，也要当一个时髦的老太太，容光焕发，爱好广泛，自律生活。

　　很多人说，老年人再找老伴，无非是找个人搭伙过日子，谈何爱情。对此，甜甜并不认同。她发现，老年人相亲的标准也不低，也会非常看重对方的身材和长相是否合自己的“眼缘”。女方期待男方能真心实意，男方希望女方要通情达理，能擦出爱情的火花。

　　虽未结婚，但对爱情和婚姻生活，甜甜仿佛明白和清晰了很多。很多丧偶的老人，回忆起老伴时，没有轰轰烈烈的话语，都是生活里的小细节。比如，阿姨喜欢吃咸鸭蛋黄，她不在家吃饭时，大爷会把蛋清吃了，留着蛋黄给她。还有的老两口逛公园时会牵着手，结婚纪念日时，会拍一套婚纱照……

　　每天和老年人打交道，节目组的年轻人觉得鲜活又有趣。对他们而言，最大的收获是，“学会了珍惜当下，关爱父母”。甜甜说，享受生命中年轻的时光，也要不断积累和学习，像很多相亲嘉宾一样，优雅地老去。

(责编：申佳平、陈键)

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