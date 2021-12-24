阮煜琳

原标题：全国碳市场第一个履约周期运行平稳

中国生态环境部新闻发言人刘友宾23日在北京对记者表示，全国碳市场于今年7月16日启动上线交易以来，整体运行平稳，截至12月22日，全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量1.4亿吨，累计成交额58.02亿元人民币。

刘友宾表示，全国碳市场启动上线交易以来，整体运行平稳，企业减排意识不断提升，市场活跃度稳步提高。总体来看，全国碳市场作为控制和减少温室气体排放，推动实现碳达峰、碳中和重要政策工具的作用得以初步显现。

为推动温室气体减排，规范全国碳排放权交易及相关活动，生态环境部今年1月公布《碳排放权交易管理办法(试行)》。2021年1月1日，中国碳市场首个履约周期启动，首个周期截至12月31日，涉及2000余家发电行业的重点排放单位。刘友宾说，截至12月22日，共纳入发电行业重点排放单位2162家，年覆盖约45亿吨二氧化碳排放量。

成交数据显示，截至12月22日，全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量140353836吨，累计成交额5802116377.62元人民币。

刘友宾表示，将坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，坚定不移实施积极应对气候变化国家战略，在发电行业碳市场运行良好的基础上，逐步扩大全国碳市场覆盖的行业范围，通过碳市场等重要政策工具和手段，推动碳达峰、碳中和目标如期实现。(完)

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