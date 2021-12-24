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中国开通5G基站超139万个 2022年稳妥有序开展5G建设

刘育英
2021年12月24日09:08 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国开通5G基站超139万个 2022年稳妥有序开展5G建设

　　中国工业和信息化部总工程师韩夏23日介绍，截止到2021年11月，中国已累计建成开通5G基站超过139万个，虚拟专网、混合专网超过2300个，加快形成适应行业需求的5G网络体系。

　　韩夏在当日举行的2022中国信息通信研究院ICT+深度观察报告会上介绍，2021年中国千兆光网建设加速推进，已具备覆盖2.4亿户家庭的能力，IPv6网络和终端逐步推进，工业互联网标识解析体系稳定运行，已经建成166个二级结点，服务了4.8万家企业，标识注册量突破700亿。

　　据介绍，5G应用已经覆盖一、二、三产业诸多领域，5G赋能经济社会数字化转型的潜能不断释放，近五成的5G应用实现了商业落地。工业互联网创新应用深化扩展，广泛应用到钢铁、机械、交通、能源等40多个国民经济重点行业，其中“5G+工业互联网”在建项目已经超过1800个。

　　韩夏表示，2022年要系统布局新型基础设施建设，稳妥有序推进5G和千兆光网建设，深化共建共享；优化全国新型数据中心建设布局，实现算力资源与网络资源优化匹配；开展网络设施智能化改造和绿色升级，加速信息通信赋能经济社会各领域节能减排，助力实现碳达峰、碳中和。

　　此前举行的全国工业和信息化工作会议明确，到2022年底千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。加大IPv6应用创新和推广，加快5G在垂直行业的融合应用。(完)

(责编：申佳平、陈键)

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