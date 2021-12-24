证监会开出巨额罚单：一上市公司董事长因内幕交易被罚近1.5亿
2021年12月24日09:58 | 来源：人民网
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人民网北京12月24日电 （记者王震）12月24日，宋都股份发布公告称，公司实际控制人、董事长俞建午于12月22日收到证监会出具的《行政处罚决定书》，被没收违法所得3679万元，并被处以三倍罚款1.1亿元，合计罚没金额达1.47亿元。
公告称，今年1月22日曾受到俞建午的告知函。告知函显示，俞建午因涉嫌内幕交易股票，被证监会立案调查。俞建午承诺本次涉嫌内幕交易为对其个人股票账户的调查事项，并未涉及公司股票。
宋都股份在公告中强调，本次行政处罚不涉及公司事项，是对公司董事长、总裁俞建午先生个人的处罚决定，其个人账户股票交易并未涉及本公司股票，不会对公司日常生产经营活动造成影响。截至目前，公司各项生产经营活动一切正常。
(责编：王震、吕骞)
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