人民网北京12月24日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、国家标准化管理委员会近日印发《工业互联网综合标准化体系建设指南（2021版）》（以下简称《建设指南》），提出到2025年，制定工业互联网关键技术、产品、管理及应用等标准100项以上。

《建设指南》指出，工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径，在支撑制造强国网络强国建设，提升产业链现代化水平，推动经济高质量发展方面发挥了重要作用。

《建设指南》要求，坚定不移实施制造强国网络强国战略，进一步建立健全工业互联网标准体系，统筹推进国内国际标准工作，增加标准有效供给，强化标准应用实施，加快构建统一、融合、开放的工业互联网标准体系，发挥好标准对推动工业互联网高质量发展的支撑和引领作用。

在具体目标上，《建设指南》要求，到2023年，工业互联网标准体系持续完善。制定术语定义、通用需求、供应链/产业链、人才等基础共性标准15项以上，“5G+工业互联网”、信息模型、工业大数据、安全防护等关键技术标准40项以上，面向汽车、电子信息、钢铁、轻工（家电）、装备制造、航空航天、石油化工等重点行业领域的应用标准25项以上。推动标准优先在重点行业和领域率先应用，引导企业在研发、生产、管理等环节对标达标。

到2025年，制定工业互联网关键技术、产品、管理及应用等标准100项以上，建成统一、融合、开放的工业互联网标准体系，形成标准广泛应用、与国际先进水平保持同步发展的良好局面。

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