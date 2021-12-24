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保险行业协会：2020年度交强险承保盈利128亿元 赔付成本1384亿元

2021年12月24日10:36 | 来源：人民网
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保险行业协会今日发布2020年度交强险运行情况。保险行业协会供图

人民网北京12月24日电 （记者张文婷）2020年度交强险经营情况出炉。今日，中国保险行业协会（以下简称保险业协会）发布数据称，2020年1月1日至2020年12月31日，交强险承保机动车数量3.01亿辆（其中汽车2.67亿辆），保费收入2270亿元，保障金额43万亿。赔付成本1384亿元，各类经营成本672亿元（含救助基金27亿元），承保盈利128亿元，分摊的投资收益89亿元。

据保险业协会相关负责人介绍，2020年9月银保监会实施车险综合改革，会同相关部委及时调整交强险责任限额、优化费率浮动系数。交强险责任限额从12.2万元提高到20万元，比改革前提升64%，费率浮动系数浮动上限保持不变，浮动下限由-30%扩大到-50%。仅2020年第四季度，为消费者减少保费支出21亿元，增加保额6万亿。

值得注意的是，交强险2020年第四季度新保保单出现承保亏损，2021年1到10月承保亏损已经超过20亿元。

近年来，交强险在参与社会治理、促进道路交通安全等方面的作用越来越明显，消费者满意度进一步提升。

据上述负责人介绍，2020年新冠疫情发生以来，保险行业支持全国各地政府实施机动车停驶政策，做好车险包括交强险保单保障期限的延长工作，仅湖北一省当年就为消费者节省保费支出22亿元；今年河南遭受特大暴雨灾害，此次灾害中，保险行业车险已赔付金额超过70亿元，为保障人民群众生命财产安全发挥了重要作用。

此外，保险行业持续创新线上产品，丰富线上服务。据统计，目前主要公司线上化服务覆盖率均达到80%。

据了解，下一步，保险业协会将继续围绕主责主业，持续做好交强险信息披露工作，配合监管部门完善交强险制度，发挥车险专家咨询委员会职能。强化行业自律的规范性作用，提升交强险服务的质量水平，保护好消费者权益。

(责编：张文婷、吕骞)

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