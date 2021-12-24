人民网北京12月24日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，12月23日，2022年全国交通运输工作会议在京召开，据悉，2021年交通运输各项工作稳步有序推进，预计全年新改（扩）建高速公路超过9000公里、新增及改善高等级航道约1000公里、新颁证民用运输机场9个，新增城市轨道交通运营里程超过1000公里。

过去这一年，综合立体交通网络加快完善，数据显示，我国基础设施网络建设稳步推进，1—11月，完成交通固定资产投资3.28万亿元，其中铁路6401亿元、公路水路2.53万亿元、民航1050亿元。

重大工程建设加快推进，川藏铁路及配套公路、引江济淮航运工程、连云港30万吨级航道二期工程等重大项目建设有序推进，京哈高铁、京新高速公路全线贯通，西藏首条电气化铁路开通运营。

此外，综合运输服务水平持续提升，1—11月，完成营业性客运量77.3亿人，同比下降12.2%，其中铁路、水路、民航客运量同比分别增长22.6%、12%和10.1%，公路客运量同比下降25.1%。

预计全年全国城市轨道交通客运量237亿人次，同比增长34.8%；全国36个中心城市公共交通客运量528亿人，同比增长19%。

出行品质方面，道路客运电子客票服务覆盖超过1600个二级以上汽车客运站，318个地级以上城市实现交通一卡通互联互通；深化国家公交都市建设，已命名的示范城市累计达33个；全国12328热线集中整改任务全面完成；102个城市开通95128电话叫车服务，网约车“一键叫车”功能为老年乘客提供打车服务。

货运数据继续向好，1—11月，完成货运量475亿吨，同比增长13.5%，其中铁路、公路、水路、民航货运量同比分别增长6%、15.6%、8.5%和9.8%。

预计全年完成港口货物吞吐量155亿吨，同比增长6.8%；快递业务量1085亿件，同比增长30%。

值得一提的是，针对备受关注的海运问题，会议上强调，这一年来，全力以赴保障国际物流供应链安全畅通，会同有关部门建立国际物流保障协调工作机制，有效保障国际海运运力、集装箱供给以及粮食接卸疏运，稳步提升国际道路运输便利化水平，持续开通国际货运航班“绿色通道”。

截至11月底，推动中欧班列开行约1.4万列，同比增长20.3%，开行国际货运航班7.4万班，同比增长25.8%，完成国际航线货邮运输量241.5万吨、国际及港澳台快递19.3亿件，同比分别增长20.2%、17.4%，完成国际道路运输4200万吨，与上年同期基本持平。

2022年，交通运输行业将坚持稳中求进工作总基调，重点做好12个方面的工作：

一是全力确保交通运输安全稳定发展。

二是毫不放松抓好交通运输常态化疫情防控。

三是全力保障国际国内物流供应链稳定畅通。

四是加快建设统一开放交通运输市场。

五是加快建设高质量综合立体交通网。

六是着力提高交通运输服务供给质量。

七是有力支撑区域重大战略和区域协调发展战略实施。

八是推动城乡交通运输统筹协调发展。

九是加快推动交通运输创新引领发展。

十是加快推进交通运输绿色低碳转型。

十一是推进全球交通合作。

十二是加强党的全面领导。

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