人民网北京12月24日电 （记者杨曦）近日，审计署网站发布《2021年第5号公告：审计署移送违纪违法问题线索查处情况》（以下简称公告）。公告显示，24起审计移送有关部门的违纪违法问题线索中，共有38人、2家公司受到严肃查处，3个地方行政单位受到严肃问责。其中，中信集团原党委委员、执行董事赵景文被判处有期徒刑18年，为刑期最长；远大物产集团有限公司被判处罚金3亿元，为数额最大。

以下为公告原文：

审计署持续跟踪了解移送有关部门的违纪违法问题线索查处情况，近期了解到的情况如下：

一、中信集团原党委委员、执行董事赵景文涉嫌利用职务便利为他人谋利并收受钱款问题

审计发现，2013年至2016年，赵景文涉嫌利用职务便利，在项目收购过程中为特定关系人谋取利益，并收受钱款。2018年9月，审计署将此问题线索移送中央纪委国家监委调查。至2021年9月，赵景文被开除党籍、取消享受的待遇、收缴违纪违法所得，以受贿罪、贪污罪被判处有期徒刑18年，并处罚金320万元。

二、银行间市场清算所股份有限公司原董事长许臻涉嫌违规申领地方财政奖励等问题

审计发现，2015年至2018年，许臻涉嫌违规申领地方财政奖励、利用职权为其女儿工作提供便利。2019年7月，审计署将此问题线索移送人民银行调查。至2021年6月，许臻被开除党籍、开除公职、收缴违纪违法所得，并移送司法机关。

三、浦发银行原副行长穆矢涉嫌利用职务便利违规操作并收受钱款问题

审计发现，2015年至2016年，穆矢涉嫌通过违规操作为某保险公司办理通道业务，并收受钱款。2019年7月，审计署将此问题线索移送中央纪委国家监委调查。至2021年2月，穆矢被开除党籍、收缴违纪所得，并移送司法机关。

四、中国建设银行原投资总监兼投资银行部总经理王贵亚涉嫌弄虚作假违规操作并收受钱款问题

审计发现，2012年至2013年，王贵亚涉嫌弄虚作假违规操作并收受钱款。2017年12月，审计署将此问题线索移送最高检调查。2020年11月，王贵亚以受贿罪被判处有期徒刑6年，并处罚金60万元。

五、中国工商银行河南省分行原副行长张有赋涉嫌收受融资企业钱款问题

审计发现，2015年至2016年，张有赋涉嫌违规操作为相关企业提供融资，并收受该企业钱款。2018年12月，审计署将此问题线索移送中国工商银行调查。2021年8月，张有赋被开除党籍、开除公职、收缴违纪违法所得，并移送司法机关。

六、中国农业发展银行河南省分行原党委副书记、副行长杨百路涉嫌利用职务便利谋利问题

审计发现，2012年至2016年，杨百路涉嫌为企业发放贷款和参与不良贷款处置提供便利，并谋取不当利益。2020年12月，审计署将此问题线索移送中央纪委国家监委驻中国农业发展银行纪检监察组调查。2021年9月，杨百路被开除党籍、取消退休待遇，并移送司法机关。

七、浙商证券原副总裁周跃涉嫌利用职务便利为他人谋利并收受钱款问题

审计发现，2013年至2015年，周跃涉嫌利用职务便利，通过虚构服务协议等方式，骗取浙商证券资金，为第三方谋利并收受钱款。2018年1月，审计署将此问题线索移送浙江省纪委调查。2020年8月，周跃以贪污罪被判处有期徒刑11年6个月，并处罚金120万元。

八、平安信托有限责任公司江苏区域事业部原负责人陈刚涉嫌受贿问题

审计发现，2012年至2016年，陈刚涉嫌在向相关企业发放贷款时以财务顾问费名义索取巨额钱款。2020年1月，审计署将此问题线索移送江苏省公安厅调查。2021年8月，陈刚以非国家工作人员受贿罪、违法发放贷款罪被判处有期徒刑15年，并处没收财产1500万元，追缴违法所得5.32亿元。

九、远大物产集团有限公司涉嫌操纵期货合约谋利问题

审计发现，2016年5月至8月，远大物产集团有限公司涉嫌操纵期货合约谋利。2017年6月，审计署将此问题线索移送证监会、公安部调查。2020年9月，远大物产集团有限公司子公司远大石化有限公司以操纵期货市场罪被判处罚金3亿元，追缴违法所得4.37亿元；远大石化有限公司原法定代表人吴向东以操纵期货市场罪被判处有期徒刑5年，并处罚金500万元，追缴违法所得487.58万元。

十、文细棠、蒋九明等人涉嫌操纵证券市场问题

审计发现，2015年至2016年，文细棠、蒋九明等人涉嫌操纵上市公司股价非法谋利。2016年11月，审计署将此问题线索移送证监会、公安部调查。2020年8月，文细棠、蒋九明以操纵证券市场罪分别被判处有期徒刑6年并处罚金2亿元、有期徒刑4年并处罚金1亿元。

十一、中国煤炭科工集团有限公司原董事长王金华涉嫌违规决策造成国有资产损失问题

审计发现，2013年4月至12月，王金华涉嫌违规决策造成国有资产损失。2018年11月，审计署将此问题线索移送国资委调查。至2020年11月，王金华被开除党籍、开除公职，并收缴违纪违法所得。

十二、中国建材集团有限公司原副总经理黄安中涉嫌滥用职权造成国有资产损失问题

审计发现，截至2014年12月，黄安中涉嫌滥用职权违规向民营企业提供资金，造成国有资金面临损失风险。2016年12月，审计署将此问题线索移送中央纪委调查。2020年10月，黄安中以贪污罪、受贿罪被判处有期徒刑8年，并处罚金80万元，追缴受贿犯罪所得。

十三、中国兵器工业集团有限公司所属西安北方惠安化学工业有限公司科研二所原所长田书春、计调室原主任边鑫涉嫌贪污问题

审计发现，2010年至2012年，西安北方惠安化学工业有限公司科研二所违规设立“小金库”，田书春、边鑫涉嫌贪污。2019年12月，审计署将此问题线索移送中国兵器工业集团有限公司调查。2020年12月，田书春以贪污罪被判处有期徒刑3年（缓刑3年6个月），处罚金25万元，追缴资金55万元；边鑫以贪污罪被判处有期徒刑3年（缓刑3年），处罚金20万元，追缴资金33.3万元。

十四、中国华侨公益基金会项目合作部原主任王魁嵩涉嫌贪污问题

审计发现，2014年，王魁嵩涉嫌利用职务便利套取公款，并据为己有。2017年11月，审计署将此问题线索移送中国侨联组织人事部（机关党委）调查。2021年6月，王魁嵩以贪污罪被判处有期徒刑3年，并处罚金25万元，追缴资金74.39万元。

十五、南京市住建委原副主任丁恒才、浦口区国资办原副主任高玉国涉嫌利用职务便利为子女吸收存款提供帮助问题

审计发现，2016年至2017年，丁恒才、高玉国涉嫌利用职务便利帮助子女在监管或联系的国有企业开展银行业务。2018年7月，审计署将此问题线索移送南京市监察委调查。2020年7月和11月，丁恒才受到党内严重警告和政务撤职处分，高玉国受到党内警告处分。

十六、江苏省财政厅经济建设处原副处长冯晓鸣涉嫌利用职务便利为配偶吸收存款提供帮助问题

审计发现，2015年至2017年，冯晓鸣涉嫌利用职务便利，将其配偶所在银行作为政府投资基金托管银行和财政资金存款银行。2018年6月，审计署将此问题线索移送江苏省监察委调查。2020年8月，冯晓鸣受到党内警告处分，并被收缴违纪所得26.45万元。

十七、辽宁省质量协会原会长杨承民涉嫌违规参加原事业单位基本养老保险并违规领取养老金问题

审计发现，2011年至2020年，杨承民（2011年1月退休）涉嫌在领取退休金的同时，违规领取养老金。2020年6月，审计署将此问题线索移送辽宁省纪委监委调查。2021年5月，杨承民受到党内严重警告处分，违规领取的34.87万元养老金被追回。

十八、浙江省衢州市常山县涉嫌违规在国家重点生态工程中搭车新建楼堂馆所问题

审计发现，2017年至2018年，常山县在钱塘江源头区域山水林田湖草生态保护修复工程项目中，违规搭车新建楼堂馆所。2021年1月，审计署将此问题线索移送浙江省纪委监委调查。2021年7月，常山县政府、常山县林业水利局、常山县自然资源和规划局被浙江省纪委监委责成做出深刻检查；常山县原县长周向军等3人受到批评教育至党内严重警告不等处理处分，副县长戴根林等2人受到诫勉至政务警告不等处理处分。

十九、四川省地方金融监督管理局一级主任科员邵鹏涉嫌虚报冒领差旅费问题

审计发现，2018年6月至2019年2月，邵鹏涉嫌虚报冒领差旅费。2021年6月，审计署将此问题线索移送四川省地方金融监督管理局调查。2021年9月，邵鹏受到政务记过处分，并被没收违法所得3.07万元。

二十、吉林省白城市社会保险事业管理局原申报缴费科副科长朱峰涉嫌协助灵活就业人员虚构劳动关系办理提前退休造成养老保险基金损失问题

审计发现，2012年至2015年，朱峰涉嫌利用职务便利协助24名灵活就业人员虚构劳动关系参加企业职工基本养老保险，骗取提前退休资格和基本养老保险基金。2021年3月，审计署将此问题线索移送吉林省纪委监委调查。2021年10月，朱峰受到开除党籍、政务撤职处分，相关人员违规领取的73.59万元养老保险基金已追回。

二十一、云南省怒江傈僳族自治州泸水市原农业局副局长施积元、湖南省邵阳市洞口县通村公路领导小组办公室原工作人员王维根等7名公职人员涉嫌失职渎职导致扶贫资金被骗取套取问题

审计发现，2018年至2019年，施积元、王维根等人在产业扶贫项目、农村公路建设项目等中涉嫌失职渎职，导致扶贫资金被骗取套取。2020年，审计署将此问题线索分别移送云南省纪委监委、湖南省纪委监委调查。至2021年3月，施积元受到留党察看两年、政务撤职处分，王维根受到政务警告处分，袁中祥等2人受到诫勉谈话，李锦艳等3人接受批评教育并作出书面检查。

二十二、广东省河源市东源县社会保险基金管理局城乡居民养老保险股原股长罗淑女、茂名市社会保险基金管理局电白分局城乡养老保险股原工作人员崔恒大涉嫌侵占养老保险基金问题

审计发现，2017年至2021年，罗淑女、崔恒大涉嫌通过虚构长期暂停待遇人员死亡时间并篡改待遇领取人银行账号、虚构亲属关系等方式，侵占参保人员养老保险基金。2021年1月和3月，审计署将此问题线索移送广东省纪委监委调查。至2021年8月，罗淑女、崔恒大被开除党籍和公职，以贪污罪被判处有期徒刑4年，并分别被判处罚金20万元、30万元，追缴资金86.53万元、187.45万元。

二十三、内蒙古自治区库伦旗额勒顺镇泊白嘎查党支部原书记图布格日勒吐、茫汗苏木胜利嘎查党支部原书记胡日查涉嫌挪用扶贫互助资金问题

审计发现，2010年至2020年，图布格日勒吐、胡日查涉嫌挪用扶贫互助资金。2020年9月，审计署将此问题线索移送内蒙古自治区纪委监委调查。2021年6月，图布格日勒吐受到开除党籍处分，胡日查受到留党察看2年处分。

二十四、辽宁省彰武县汇海建筑工程有限公司涉嫌违规出借建筑工程资质谋利问题

审计发现，2015年5月，彰武县汇海建筑工程有限公司涉嫌违规出借建筑工程资质给自然人李海玉助其承揽危旧房改造项目。2020年7月，审计署将此问题线索移送辽宁省住房和城乡建设厅调查。2020年8月，彰武县汇海建筑工程有限公司被责令停业整顿，并处以罚款47.04万元、没收违法所得22.7万元。

(责编：杨曦、吕骞)