人民网北京12月24日电 （记者赵竹青）北京时间2021年12月23日18时12分，我国在文昌发射场用目前在飞“最高火箭”长征七号改运载火箭（以下简称“长七改”），成功将试验十二号卫星01星、02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

试验十二号卫星01星、02星主要用于空间环境探测及相关技术试验。此次任务是长征系列运载火箭的第402次飞行。

记者从火箭抓总研制单位中国航天科技集团所属中国运载火箭技术研究院（以下简称“火箭院”）了解到，随着我国航天技术的不断发展，高轨道卫星发射重量将达到6吨至7吨左右，而目前我国高轨道发射主力运载火箭地球同步转移轨道运力为5.5吨。今年3月刚加入长征火箭家族的长七改火箭，是我国新一代中型高轨液体运载火箭，地球同步转移轨道运载能力不低于7吨，填补了我国运载火箭高轨道5.5吨至7吨运载能力的空白。

长七改火箭主任设计师魏远明介绍，一般来说，“一箭多星”发射任务都是一颗主星搭配若干颗搭载卫星发射，由于长七改火箭运力充沛，本次任务，长七改火箭挑战我国首次两颗高轨道主卫星的“一箭双星”发射，开启了“一箭多星”任务的全新模式。

据介绍，为了在有限的整流罩空间内合理容纳这两颗卫星，设计人员采用了串联布局，打造了外支撑整流罩，并且通过新研复合承力倒锥和高整体机加卫星支架，有效提升了整流罩内可用包络空间，使任务实施成为可能。另外，研制团队还进一步优化设计，在火箭末级中新增液位数字处理器，实现液氧流量调节功能，增加了推进剂可用剩余量，提高运载能力裕度。

由于“双星”任务需要，长七改遥三火箭全长达60.7米，比年初发射的长七改遥二火箭高出了0.6米，成为我国目前在飞的最高火箭，芯一级、芯二级直径3.35米，芯三级直径3米，助推器直径2.25米，其长细比（芯级长度除以芯级直径）约18，也是国内长细比最大的火箭。又细又长的外形，意味着火箭姿态稳定性设计难度加大。

记者从火箭院了解到，研制团队通过全箭模态试验掌握了火箭弹性频率，在此基础上开展控制系统姿态控制参数设计，并通过数学仿真和半实物仿真验证，确保火箭姿态稳定和控制精度。

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