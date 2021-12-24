人民网北京12月24日电 （记者乔雪峰）近日，国家铁路局发布《“十四五”铁路科技创新规划》（以下简称《规划》），《规划》明确“十四五”时期我国铁路科技创新工作的指导思想、基本原则、发展目标和重点任务。国家铁路局相关负责人告诉记者，《规划》是我国铁路领域关于科技创新的首个五年发展规划，对促进铁路科技自立自强、推动铁路高质量发展，支撑建设科技强国、交通强国具有重要意义。

《规划》指出，党的十八大以来，铁路科技创新取得历史性成就，总体技术水平进入世界先进行列、部分领域达到世界领先水平，但也存在在部分关键核心技术亟待突破、科技创新力量尚需提升、创新机制仍需完善等短板。“十四五”时期，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动铁路高质量发展，对坚持创新的核心地位、充分发挥科技创新的引领驱动作用提出了更高的要求，必须坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，持续推进铁路科技创新。

《规划》明确，到2025年，铁路创新能力、科技实力进一步提升，技术装备更加先进适用，工程建造技术持续领先，运输服务技术水平显著增强，智能铁路技术全面突破，安全保障技术明显提升，绿色低碳技术广泛应用，创新体系更加完善，总体技术水平世界领先，并提出7方面主要目标，同时对2035年远景目标进行展望。

《规划》提出“十四五”铁路科技创新6方面重点任务。一是技术装备方面，重点推动更高速度轮轨技术研发，强化先进载运装备技术研发，加强现代工程装备技术研发，加快关键核心技术攻关。二是工程建造方面，重点推进勘察设计一体化技术应用，强化工程建造技术攻关，深化工程防灾减灾技术应用。三是运输服务方面，重点推动旅客运输服务技术创新，加快货物运输服务技术升级，深化运输效能提升技术研发。四是智能铁路方面，重点推动前沿技术与铁路领域深度融合，加强智能铁路技术研发应用，推进交通运输大数据协同共享。五是安全保障方面，重点深化主动安全防控系统技术研发应用，推动设备设施运维养护技术工程应用，提升安全应急救援保障能力水平。六是绿色低碳方面，重点深化能效提升及能源供给技术研发，加强生态环保与修复技术研发，提升污染综合防治技术水平。

《规划》提出加强铁路科技创新体系建设的5方面重点举措。一是完善体制机制，深度融入国家科技创新体系，强化企业创新主体地位，发挥政府引导作用，深化创新链融合。二是加强平台建设，打造一批具有国际先进水平的铁路科技创新平台，推动建立国家级的铁路第三方检验检测和认证平台。三是厚植人才基础，加强铁路行业战略科技人才、科技领军人才、产业技能人才、中青年和后备科技人才培养和高水平创新团队建设。四是优化发展环境，营造开放公平的市场环境，加强科研诚信管理。五是拓展交流合作，深化政府间铁路科技交流，融入全球铁路科技创新网络。

《规划》提出，要加强组织领导，强化各部门沟通，做好重点任务分解，统筹行业资源和力量，合力推动规划落实落地。加强统筹衔接，强化与国家、行业和其他交通方式衔接协同，加强与相关领域融合发展，完善配套政策措施，推动创新链各环节协调衔接、相互促进。加强宣传引导，多渠道、多层次、多形式宣传解读，及时报道创新工作新进展、新成就，充分调动各方主动性、积极性。

(责编：赵竹青、吕骞)