我国前11月交通固定资产投资超3万亿 预计全年新改建高速公路超9000公里
2021年12月24日13:42 | 来源：人民网
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人民网北京12月24日电 （记者乔雪峰）记者从2021年12月23日召开的全国交通运输工作会议上获悉，2021年交通运输各项工作稳步有序推进，年度目标任务全面完成，取得了积极成效，实现了“十四五”良好开局。
基础设施网络建设稳步推进，1-11月，完成交通固定资产投资3.28万亿元，其中铁路6401亿元、公路水路2.53万亿元、民航1050亿元。
预计全年新改（扩）建高速公路超过9000公里、新增及改善高等级航道约1000公里、新颁证民用运输机场9个，新增城市轨道交通运营里程超过1000公里。
重大工程建设加快推进，川藏铁路及配套公路、引江济淮航运工程、连云港30万吨级航道二期工程等重大项目建设有序推进，京哈高铁、京新高速公路全线贯通，西藏首条电气化铁路开通运营。
(责编：赵竹青、吕骞)
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