申佳平

近日，国家发改委印发《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》（以下简称《规划》），要求打造高效率高水平的“轨道上的双城经济圈”，支撑成渝地区一体化高质量发展。

多位专家表示，《规划》是继2021年6月《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》印发以来，国家层面出台的第二个多层次轨道交通规划。内容上充分体现成渝地区的战略定位、区位特点和发展需求，坚持客货并重、突出枢纽衔接、强化支撑保障，推动网络高度融合、运营智能高效，轨道交通全面发挥客运和货运的骨干作用，对支撑引领区域一体化发展、构建现代综合交通运输体系具有重要意义。

立足成渝实际 满足双城经济圈发展需求

成渝地区地处内陆，位于长江经济带和西部陆海新通道交汇处，铁路货运需求旺盛。中铁第四勘察设计院集团有限公司刘铮指出，《规划》在支撑成渝快速联通其他重要城市群基础上，专项提出了进出川渝四向铁路货运通道，规划建设黄桶至百色铁路、隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造等补短板项目，逐步恢复提高沪汉蓉铁路货运功能，以满足西部陆海新通道、沿江通道快速增长的货运需求。

“2019年，成渝地区人均GDP约6.6万元，综合实力与东部发达地区相比仍然存在差距，既有铁路网络能力紧张与能力富余现象并存。”国家发改委城市和小城镇改革发展中心唐怀海表示，《规划》立足成渝发展实际，突出不同层次轨道交通的功能服务兼容，强化既有资源高效利用，合理控制新建线路规模和节奏。

唐怀海还指出，成渝地区地处内陆，由于不临海、大部分地区不沿江，货物运输物流成本较高。相比长三角多层次轨道规划，《规划》更加强调客货并重，提出到2025年轨道交通承担货运量的占比由3.2%提高到10%以上，达到全国平均水平；在重点任务中提出货运通道要填补路网空白，适当补强能力紧张路段，打造大容量、高效率的沿江货运通道，提升西部陆海新通道等普速铁路通道运能，并对东、西、南、北四向货运通道提出任务要求。

强调点线协调 打造枢纽衔接“零换乘”

“枢纽是提高出行效率的关键、提升服务质量的核心，多层次轨道交通‘门到门’出行效率很大程度取决于枢纽的衔接换乘水平。”国家发改委城市和小城镇改革发展中心潘昭宇指出，《规划》提出要加强各层次轨道交通网络设施一体融合、资源共享，强化线路枢纽能力匹配，分别针对客运、货运枢纽，完善枢纽分级体系、强化枢纽衔接要求，支撑形成点线协调、衔接高效的枢纽“零换乘”。

在刘铮看来，针对成都、重庆铁路枢纽能力堵点问题，《规划》提出了三级客运枢纽体系，推动各层次轨道交通的互联互通，强化轨道交通枢纽与机场、公交客站等其他交通方式的枢纽规划建设衔接协调；同时依托铁路物流基地为现代铁路物流体系的重要支撑载体，提出了三级铁路物流基地布局，提升揽货、堆存、集结、编组及班列始发直达和集零成整的中转能力，满足多样化、个性化货物运输需求。

潘昭宇也表示，《规划》针对三类客运枢纽，分别提出枢纽的衔接换乘要求，如I型客运枢纽要求优化综合枢纽内部功能布局，鼓励同站台、立体换乘，促进功能布局紧凑、“零距离”换乘；II型客运枢纽要求优化枢纽内部交通流线，做好轨道接入条件预留，积极推进衔接通道换乘改造为立体换乘；III型客运枢纽要求推动各层次轨道交通多线多点便捷换乘，探索推进旅客接续换乘比重较高的不同轨道交通方式跨线运营。

强化运营一体 提升服务水平

据了解，《规划》坚持服务本质，提出充分利用现代信息技术手段，强化铁路货运服务，促进轨道交通与城市功能融合，构建高水平轨道交通体系，推进各层次轨道交通高效融合、管理协同、绿色发展，提升运营服务水平和出行体验。

唐怀海指出，在联程联运方面，《规划》提出推动具备条件的线路信息互联、票务互认、安检互信、支付互容、管理互通。在功能融合方面，《规划》提出积极推广成都“全域轨道TOD”模式和重庆沙坪坝高铁站土地综合开发经验，统筹对成渝地区轨道交通站点和车辆基地综合开发进行分层、分类布局。

在推进运管模式改革方面，刘铮表示，《规划》提出，深化铁路行业市场化改革，引入市场竞争，支持铁路企业开展自主运营、通过委托运营、购买运输服务等方式参与运营，建立公平、合理、透明的票务清分模式，支持具备条件地区开展城际铁路和市域（郊）铁路综合改革试点，全面提升发展质量效益。

(责编：申佳平、吕骞)