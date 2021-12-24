人民网北京12月24日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室就2021年全国交通运输工作情况举行新闻发布会。交通运输部新闻发言人、运输服务司司长蔡团结表示，据初步预测，2022年全国春运的客运量较2021年将有大幅度增长，预计将比去年同期增长1倍以上。

交通运输部将2022年春运作为开年头等大事，会同国家发改委等14个部门和单位成立了春运工作专班，统筹做好春运疫情防控、运输保障、安全监管、便民服务等各项工作。

一是努力确保疫情不因春运扩散。指导各地从严从紧做好交通运输疫情防控。督促指导客运和客运场站经营者严格查验旅客健康码，及时增加进站、安检通道；按规定落实交通运输工具分区分级载客率控制、消毒通风等要求，加强在途疫情防控，特别是戴口罩以及出现发热患者的应急处置，严格落实公路水运口岸入境运输“客停货通”政策，把牢“外防输入”的关口。

二是努力让旅客出行更有序。督促指导各地加强客流高峰时段、易受恶劣天气影响路段、事故多发路段路网运行监测，多渠道发布路况信息，引导公众有序出行。严格执行重大节假日小型客车免费通行政策。强化对重要通道、重要节点通行管控，保障干线公路畅通有序。同时，倡导大家错峰出行，降低旅客在途聚集，保障出行有序。

三是努力让旅客出行更安全。指导各地强化“两客一危”和重型载货汽车动态监管，督促客运站严格落实“三不进站、六不出站”制度。指导各地交通运输部门加强联合执法，依法查处违法违规行为。优化完善突发事件应急预案，做好极端恶劣天气下滞留旅客服务和转运工作。

四是努力让旅客出行更舒心。指导各地采取更多人性化、精细化、品质化的服务举措，加强客运枢纽场站、旅游景区等重点区域运力投放和应急调度，强化城市交通与铁路列车、民航航班的衔接协调，坚决杜绝出现旅客大面积滞留现象。同时，加强与人社等部门的沟通协作，为集中返乡返岗的农民工提供“点对点”的运输服务。积极开展联网售票、电子客运服务，强化老幼病残孕等特殊旅客的服务，期待通过实实在在地优化服务，让旅客回家的路更温馨、更舒心。

五是确保人民群众温暖过节过冬。将继续做好煤炭、天然气、粮食等重要物资运输，及时受理和解决重要物资中遇到的问题，通过专班一事一办、急事急办、特事特办，指导各地深入摸排用能单位能源供需和运输保障情况，主动靠前服务，强化供需对接。同时，严格落实分级分类交通管控，加大对疫情地区民生物资运输保障，全力确保重要物资运输车（船）优先通行、优先作业。强化应急运力储备，确保在突发情况下顶得上、不断链、有保障，为人民群众温暖过节、过冬提供坚强有力的交通运输服务保障。

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