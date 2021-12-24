人民网北京12月24日电 （记者许维娜）去年以来，新冠疫情推动社会加速数字化转型，线上教育、远程医疗等新业态蓬勃发展，各行各业加速利用数字技术筑就抗击疫情的“铜墙铁壁”，政企“上云”，挖掘数据价值，从试点走向广泛共识。

伴随着政企上云的热潮，数字化解决方案提供商纷纷整合资源，集中优势发展云数智业务。以紫光云与智能事业群为例，整合了新华三集团、紫光云技术有限公司等在私有云、公有云、人工智能、软件服务等领域的能力，以统一的紫光云品牌面向市场，倾力发展“云+智能”业务。

成立近两年来，紫光云与智能事业群聚焦“1+2+3”战略，伴随着百行百业数字化转型的需求快速成长，在市场业绩、产品创新、落地案例等多个维度表现不俗。

紫光云与智能事业群执行总裁、新华三集团高级副总裁陈子云表示，2021年紫光云与智能事业群收入实现99%的增长。他指出，业绩亮眼背后主要有两方面因素：一是拥有清晰的战略目标，即“1+2+3”战略；第二是资源整合。

紫光云与智能事业群执行总裁、新华三集团高级副总裁陈子云。受访方供图

同时，紫光股份旗下“云网”板块的资源整合，也为紫光云带来了市场加持作用。紫光云与智能事业群首席品牌营销官、新华三集团副总裁杨玺表示，紫光云与智能事业群在2020年实现了“技术、品牌、市场、服务”四个方面的统一，开启了快速成长的步伐。

未来的数字化转型都将是围绕“云数智”的转型。紫光云与智能事业群研发总裁、新华三集团副总裁柳义利表示，基于此，紫光云与智能事业群已在今年进一步升级云与智能平台，发布以紫鸾和绿洲平台为核心组件的紫光云3.0，为广大政企提供了覆盖上云、用数、赋智的一站式产品和解决方案。

他举例称，在重庆市医疗信息保障平台的项目建设中，以紫鸾平台构建云基础管理运营能力，以绿洲平台推动数据运营、应用开发、融合集成，稳稳支撑起3260万参保人员、15万家参保企业及单位每日高达80万+笔数据交易，缓解了各定点机构的医保结算压力，同时也让医保服务效率也得到显著提升。

今年，紫光云与智能事业群已完成数据库场景布局，致力将数据库全生命周期的管理简单化、易用化、去技术化。

数字化时代，数据已经成为和工业时代的石油、电力一样重要的“能源”，客户需求也不断变迁。

紫光云与智能事业群相关负责人表示，下一步，在技术方案创新上将聚焦三大方面，持续满足政企数字化转型的需求：一是云向“位置无关”演进，形成分布式云。二是智慧行业，数据优先。三是三大产品深耕行业场景，打造爆款。

此外，在云服务方面，将继续做好已有的服务运营，把紫鸾平台和绿洲平台往场景化发展。另外，对于智慧城市和行业云，定位于从品牌向质量转移，从智慧乡村、智慧园区等多维度关注泛政府的数字化智能化的建设。

(责编：孙红丽、吕骞)