人民网北京12月24日电 （记者杨曦）国家统计局今日消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年12月中旬与12月上旬相比，18种产品价格上涨，27种下降，5种持平。

其中，煤炭板块重点监测的7种产品中，1种上涨，5种下跌，1种持平；石油天然气板块监测的6种产品中，1种上涨，5种下跌；化工板块监测的10种产品中，4种上涨，6种下跌；钢铁多数产品价格上涨；有色金属板块监测的4种产品中，3种上涨，1种下跌；非金属建材板块监测的3种产品中，1种上涨，2种下跌；农产品板块监测的8种产品中，3种上涨，4种下跌，1种持平；农业生产资料版块监测的3种产品中，1种下跌，2种持平；3种林产品中，1种上涨，2种下跌。

图片来源：国家统计局

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