人民网北京12月24日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会发布的数据显示，2021年1-10月，保险业累计实现保费收入3.91万亿元，同比增长3.2%；提供保险金额9411.43万亿元，同比增长29.26%；各项赔款与给付支出1.27万亿元，同比增长16.52%。下一步，银保监会将坚持以人民为中心，持续引导保险业回归保障本源，加快转变发展方式，提供满足人民需要、多层次、广覆盖的保险保障，不断提升服务实体经济、服务民生保障质效，增强人民群众获得感。

据介绍，近年来，银保监会推动保险业充分发挥风险保障功能，满足人民群众多样化保障需求的保险产品供给进一步丰富，参与社会管理、服务实体经济能力进一步提升。提供保险金额同比增速为保费收入同比增速的近10倍，各项赔付支出同比增速为保费收入同比增速的5倍以上，保险保障功能更加充分发挥，人民群众获得感大大提升。

一是加强满足人民群众医疗卫生需求的健康险风险保障。新版重大疾病保险定义和发生率表正式实施，重大疾病保险产品保障责任进一步升级。2021年1-10月，健康险赔款与给付支出3397.19亿元，同比增长54.25%。其中，疾病保险赔付支出748.36亿元，医疗费用保险赔付支出1754.25亿元。截至目前，商业健康保险有效保单件数11.43亿件，覆盖7.48亿人。其中，疾病险有效保单件数6.36亿件，覆盖人数3.91亿人；医疗险有效保单件数6.52亿件，覆盖人数6.6亿人。

二是满足人民群众养老需求的养老保险加快发展。自今年6月1日起，在浙江省（含宁波市）和重庆市启动专属商业养老保险试点，鼓励试点保险公司开发针对新产业、新业态从业人员和各种灵活就业人员的专属商业养老保险产品。截至10月底，专属商业养老保险累计保费收入约2亿元，承保人数超过1.7万人，其中网约车司机约5600人。稳步推进税延养老保险试点，截至10月底，共有23家保险公司参与试点，累计实现保费收入近6亿元，参保人数超过5万人。推动相关机构积极参与企业年金、职业年金、基本养老保险基金管理，企业年金受托管理资产近1.5万亿元。

三是重大灾害事故保险理赔助力灾后恢复重建。2021年以来，银保监会积极组织保险行业做好云南青海地震、河南强降雨、湖北十堰燃气爆炸、贵州牂牁河翻船、山西洪涝灾害、河北通勤班车落水等重大灾害事故处置。截至2021年12月1日，河南7.20强降雨事件保险业共接到报案52.88万件，已赔付案件50.1万件，支付赔款97.04亿元，整体件数结案率已达94.7%。

四是车险综合改革使消费者保费支出明显降低。2020年9月，银保监会推动实施车险综合改革。改革实施一年多来，“降价、增保、提质”的阶段性目标基本实现，消费者普遍获益，获得感显著提高。截至今年10月底，车辆平均所缴保费为2762元，较改革前降低21%，87%的消费者保费支出下降。据测算，改革以来累计为车险消费者减少支出超过2000亿元。同时，商业车险平均无赔款优待系数（NCD系数）由改革前的0.789下降至0.753，众多驾驶习惯好、出险频率低的低风险车主享受到了更多的保费优惠。

五是相关领域财产保险发展为老百姓提供更充分的风险保障。2021年1-10月，农业保险累计实现保费收入879.07亿元，为农业生产提供风险保障4.07万亿元。

(责编：罗知之、吕骞)