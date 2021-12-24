12月24日消息，中国社会科学院农村发展研究所发布《中国县域数字普惠金融发展指数报告2021》。报告显示，近4年间，全国县域数字普惠金融发展呈现快速上升趋势。

其中，县域数字贷款和数字授信发展最为显著，2020年数字信贷服务广度得分较2017年增加8倍以上。数字信贷已成为继数字支付在县域和农村持续普及后，县域数字普惠金融发力的重点领域。

同时，报告称，中部地区数字普惠金融发展水平呈现赶超趋势，与东部经济发达地区的差距正明显缩小。

地方政府积极引入新技术

报告称，2017-2020年全国县域数字普惠金融发展总指数得分的中位数呈现快速上升的趋势。其中，近四年内，在支付、信贷、授信、理财、保险等五类县域数字普惠金融服务中，数字贷款和数字授信作为基础的金融服务类型，发展较快，增长最为显著。

“数字信贷的高速发展，得益于近年来很多地方的政府积极为金融行业引入新技术，探索与金融机构合作，金融行业的线上化能力正在持续增强。“中国农业大学经管学院何广文教授在中新网、中国社科院农村发展研究所和网商银行联合举办的构建数字普惠金融助力乡村振兴发展论坛（以下简称论坛）上指出。

运用云计算、卫星遥感，IOT等数字技术，农户的农业保险、土地流转、种植情况等数据成为反映其信用和经营状况的依据。将数字风控取代传统风控，原本最难识别的农村客户，有了更精准的数字画像、数字信用评级和数字授信，扩大了农村使用数字信贷的用户基础，促进县域数字信贷的持续发展的同时，也对资金回流农村地区起到了助推作用。

仅蚂蚁集团发起成立的网商银行公开数据显示，全国1/3涉农县区政府已经与其达成数字普惠金融合作并上线，数量超过900个。

网商银行董事长金晓龙在论坛上介绍道：“与网商银行合作数字普惠金融的县区，其数字贷款的增速明显高于平均值，数字技术进一步提高了县域及农村的小微贷款可得率，农村银行网点的密度远低于城市，未来我们希望，农村的每一部手机，都能成为一个银行网点。”

中部县域崛起

报告指出，中部地区数字普惠金融发展水平呈现赶超趋势，其与东部经济发达地区的差距正明显缩小。其中，服务深度发展速度非常快，2020年该方面指数得分已经超过东部地区。

中部省份代表河南省，呈现出快速发展的趋势。河南2020年县域数字普惠金融发展总指数中位数得分，较2017年增长192%。河南省部分县域2020年的数字普惠金融发展动能指数得分接近278分，而动能指数得分的中位数为186分，前者远远高于后者。这说明河南省这些县域从2017年以来数字普惠金融发展总指数提升幅度大，发展快，动能强。

作为农业大省，近年来，河南积极探索创新，农村的普惠金融发展走在全国前列，借助金融科技，“人人有授信、户户能贷款”，在河南部分地区已成为现实。

据了解，早在2017年，河南就已成为农村金融发展中第一个“吃螃蟹”的省份。内乡县与网商银行合作，成为全国第一个数字普惠金融试点县。在内乡县之后，多米诺效应持续发生，在与网商银行合作的900个涉农县区之中，河南省就有超过60个县。

河南省兰考县就是其中之一。2016年兰考成为中国首个普惠金融改革试验区，近年来，兰考县牢牢把握数字普惠金融发展机遇，推进金融服务与数字信息、金融科技的深度融合。

论坛上，兰考县委常委、副县长汪忠新介绍说：“作为农业大县，兰考强化数据的运用，通过归集1.3亿条数据信息，充分挖掘大数据在金融领域应用开发数字信贷服务。”

据了解，与网商银行合作，建立数据风控模式，兰考开发打造了全县第一个县域政务数据支持的数字化金融产品，目前已累计放款67亿，惠及7万农户。

“随着兰考政府对数字农贷的大力推广，有力激发了各个金融机构开发数字信贷的积极性，包括农商银行、建行、农行、中行、工行、邮储等银行的线上金融产品不断涌现，有力提升了县域数字普惠金融的实践成效。“汪忠新说道。

不仅如此，2021年，河南成为第一个政府融资担保机构联合互联网银行发放助微减息券的省份，该模式已被全国15个省市沿用。河南省农业农村厅日前也与网商银行深入合作，共同支持“乡村振兴带头人”，有标杆示范作用的农户将获全年免息及长期利率支持，为河南乡村振兴注入“金流”。河南对金融技术的开放举措，正让越来越多的农户享受到普惠金融带来的利益。

中国社科院农村发展研究所冯兴元研究员表示，《中国县域数字普惠金融发展指数研究报告》已连续发布2年，这是第2年，希望指数报告及其包括的典型县案例报告有助于更加立体地呈现全国各地县域普惠金融的发展现状，为实现乡村振兴提供参考。

(责编：董童、李源)