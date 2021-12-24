新华社北京12月24日电 商务部24日就美方借涉疆法案制裁中国企业、限制中国产品发表声明。全文如下：

美东时间12月23日，美方将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”（以下简称“法案”）签署成法。“法案”将新疆生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，并禁止进口与新疆相关的产品。美方罔顾事实，以“人权”之名，行单边主义、保护主义、霸凌主义之实，严重破坏市场原则，违背世贸组织规则，严重损害中美两国企业和消费者切身利益，不利于全球产业链供应链稳定和世界经济复苏。对美方这种经济霸凌行为，中国商务部表示强烈不满、坚决反对。

美方指责新疆存在所谓“强迫劳动”问题纯属凭空捏造，毫无事实依据。真相是新疆民众和中国其他地区民众一样，自愿参加工作并依法享受相同的工作待遇和条件，平等享有经济发展权。2014年至2020年，新疆城镇居民可支配收入由2.3万元增至3.5万元人民币，年均增长8.6%；农村居民可支配收入由8724元增至1.4万元，年均增长8.3%。新疆各族人民生活不断改善。

中国刑法明确禁止强迫劳动。美方长期打着所谓的“人权”幌子，在缺乏事实依据的情况下，凭空捏造理由，大肆炒作“强迫劳动”等涉疆议题，借此抹黑中国形象，干涉中国内政，遏制中国发展，破坏新疆繁荣稳定。

中方欢迎世界各国有识之士到新疆实地走访，了解真实、美丽的新疆。中方希望世界各国的人民、企业能够基于事实和常识作出自主判断。

美方应立即停止政治操弄，立即停止侵害新疆各族群众的生存权、发展权，立即停止对所谓“强迫劳动”问题的歪曲和攻击，立即撤销各项涉疆制裁打压措施。中方将采取必要措施，坚决维护国家主权、安全和发展利益，坚决维护新疆各族人民的合法权益。

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